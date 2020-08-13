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榮登臺灣人心目中的經典口味　不可能沒吃過！

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▲▼ 統一麵包,麵包,菠蘿麵包,經典,早餐。（圖／統一麵包提供）

▲早餐是一天活力的來源，吃麵包是常見的選擇之一。

圖、文／統一企業提供

早餐是一天活力的來源，也是讓大腦充電的第一餐，除了燒餅油條、蛋餅蘿蔔糕等，「早餐吃麵包」當然也是常見的選擇之一。你知道榮登臺灣人心目中的經典口味是什麼嗎？答案就是「菠蘿麵包」！

隨機街訪男女老少，不難發現大家記憶中的味道，最經典的麵包美味代表首選都是它。「我覺得最經典、最簡單的菠蘿麵包最好吃！」、「我可以每天都吃菠蘿麵包，不喜歡其他有夾餡料的，經典的原味真的最百吃不膩！」、「小時候爸爸都買麵包店賣最好的口味給我吃，就這樣從小吃到大，所以我最喜歡菠蘿麵包！」。

「做麵包最重要的靈魂就是『始終如一堅持用心』，我相信一顆麵包是能給予飽足、傳遞溫暖、充滿能量。」師傅憨厚樸實的簡單語句，卻也能從中感受到其誠摯與感動人心的力量。因為表面厚菠蘿皮的關係，奶香與蛋香用聞就能聞得出來，一口咬下更是立馬在嘴裡散發開來，一邊咀嚼的當下還能夠吃到微微顆粒細砂糖的風味，造就多層次的豐富口感。

▲▼ 統一麵包,麵包,菠蘿麵包,經典,早餐。（圖／統一麵包提供）

近期推出了不少振興經濟的票券，大家也紛紛響應提出各項振興方案。走過40年的統一麵包，不斷創新推出各種多樣化口味的麵包，即使經歷當前的困境，還是非常感謝消費者一路走來的支持與陪伴，因此於即日起～9/8特別舉辦「統一麵包 感謝有你」活動，首先推出大家最喜歡的經典口味，「每週五、週六購買『菱格香菠蘿』+10元多一件」，現在就到全臺7-ELEVEN，把經典美味帶回家吧！

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