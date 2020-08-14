天母3家百貨怎麼存活的？網曝「地理位置」是關鍵　死忠粉反讚這2點：佛心炸

▲大葉高島屋在天母地區可說是屹立不搖。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

由於天母的交通不是太方便，所以許多人漸漸轉戰中山等地的百貨公司購物。一名網友發文表示，PTT上的網友大多認為天母已經開始沒落，連士林在地人都寧可去中山站附近購物，然而位在天母的高島屋、SOGO和新光三越卻屹立不搖；因此他就好奇，天母明明交通不便，「百貨公司怎麼還活的（得）那麼好？」

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「天母的三家百貨怎麼還活得這麼好」為題發文，由於天母附近沒有捷運、交通並不是太方便，所以有不少的士林人寧可改去中山站附近購物，天母也就不如以往那麼活躍。

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不過，原PO發現，不管是位在忠誠路上的大葉高島屋、中山北路六段的SOGO百貨，又或是天母東路上的新光三越，這3家百貨公司居然還是屹立不搖，因此他就好奇，「天母的百貨公司怎麼還活的（得）那麼好？」

▲天母SOGO週年慶仍人潮滿滿。（圖／業者提供）

貼文一出，立刻引發熱議，不少網友紛紛留言表示，「ARPU（每個用戶的平均收入）高啊」、「天母人以一擋百」、「消費多才是重點」、「社區客、主顧客」、「週年慶的業績好像很驚人」、「高島屋蠻用心的啊，新光財大氣粗，SOGO大又新又好逛」、「高島屋有水族箱」、「SOGO開了之後高島屋生意有受影響，但還是有社區的基本盤」、「高島屋曾經快倒但轉型成功」。

還有網友認為，因為台北市北邊的百貨不是太多，所以這3家仍具有很大的競爭力，「別這樣，北投、士林的人都靠這三家百貨了」、「其實不只天母，士林、北投、石牌甚至關渡淡水，都在它範圍」、「台北過了天母之後，以北就沒百貨了」。

此外，還有網友大讚，高島屋的服務貼心，所以自然留住不少客人，「高島屋賣場休息的椅子絕對是三間當中擺最多張的，逛累了很容易就找到椅子坐，再來高島屋的接駁車一直以來都沒有撤掉，給了很多搭便車的人方便，會回饋社區真的佛心」。