「萬年大樓有什麼好玩？」一開口全是回憶　網落下時代眼淚：飄出老人味

▲西門町萬年大樓。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

西門町是許多人到台北必逛商圈之一，其中，萬年大樓有各種日本手辦、雜誌店，是不少哈日族的寶地。有網友在PTT的Gossiping板上發文，認為萬年大樓對台北人來說，應該是「上個世紀的年輕人」會去的潮地，現在外觀舊了、好像也沒有拉皮的打算，忍不住問卦「萬年大樓有什麼好玩的八卦？」

這位網友文中表示，「for台北人來說，萬年大樓應該是上個世紀，『年輕人』會去的西門町的很潮的（？）百貨公司」，如今外觀已經變得很舊，似乎也沒有拉皮一下的打算。接著他細數萬年大樓賣的東西，像是地下一樓美食街有許多「台式異國料理」，包括台式雞湯拉麵、牛排、鐵板燒、印度菜等等。

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往樓上還有各種衣服、名錶店，「再上面有手辦店、雜誌店，再上面則是TOM雄（湯姆熊）」，大樓裡也有U2電影院，「不過不重要，我不喜歡二輪電影。」最後他忍不住問「請問，有沒有萬年大樓有什麼好玩的八卦？」

▲萬年大樓裡有店家販售各種手辦。（圖／資料照）

看到貼文後，就有網友留言，「感覺好像現在的士林夜市」、「樓下東西真的都超好吃，推推推」、「台北市僅存可以打電動的」、「地下室的麵店也好吃。那棟扭蛋店多元又集中。」不過，許多人也直呼，西門町已經不比從前，「30年前的年輕人才會去，像萬年、獅子林這兩棟，已經是時代的眼淚了」、「老人味都飄出來了。」

還有網友感傷回憶萬年的黃金時代，「菜逼八，萬年以前就賣哈日的文創產品，hello kitty到雙星奇緣、北斗神拳、周惠敏葉蘊儀海報小卡。還有賣模型，從田宮模型到長谷川製造所到四驅車，還有電視遊樂器卡帶，都是宅宅的最愛啦」、「通常都去看模型的啦給你參考」、「以前去萬年買四驅車跟零件啊！潮到破表」「沒跟到冰宮時代，哭哭」、「那邊真的是上一代年輕人去的地方。」