　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

環狀線貫穿新北卻沒人搭？　網怨「缺點多到爆」狂轟：寧願騎車

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

有人好奇為什麼環狀線搭乘的人並不多？結果網友狂列出環狀線的缺點，似乎都很有共鳴。

▲有人好奇為什麼環狀線搭乘的人並不多？結果網友狂列出環狀線的缺點，似乎都很有共鳴。

圖文／鏡週刊

台北捷運環狀線西環段今年1月31日正式通車，經過新店、中和、板橋、新莊等人口密集區，有網友指出環狀線沿途居民多，但是感覺搭的人並不多，在PTT詢問大家為什麼不想搭環狀線？結果引起網友熱議，狂列出環狀線的缺點，似乎都很有共鳴。

請繼續往下閱讀...

原PO在PTT表示，環狀線目前通車的西環段，經過大部分的新北市人口稠密區，沿途經過新店、中和、板橋和新莊，雖然沒有直接進入台北市，但可以轉乘捷運綠線、橘線、藍線、機場捷運、台鐵和高鐵，即使環狀線是採中運量系統，發車也不是很密集，但卻感覺不出來乘客擁擠的情況，讓他不禁好奇「相較於其他的台北捷運路線，台北捷運環狀線為什麼感覺搭的人不多呢？」

貼文一出引起網友熱議，紛紛列出環狀線缺點，「速度太慢是個原因」、「沒冷氣、車站遠、轉乘久，最強的還是公車」、「轉乘不方便、沒冷氣、班次少、車速慢，所有搭捷運期待會有的元素通通沒有」、「寧願摩托車」、「規劃爛啊，月台沒冷氣班距又久，下大雨雨還會噴進月台」、「只在景安搭過，走好久，久到讓我懷疑便利性在哪？」、「上上下下進站出站換線，直接走差不多就已經到目的地」、「新店到中和，古亭轉車繞一圈還比環狀線快」。

也有人分析，「連一半都還沒蓋成啊廢話」、「新北愛騎摩托也是原因」、「大家都想要進台北市，新北市各區互不相往來」、「搭的不多有差嗎？房價都漲完了，建商政客也都賺飽了」。


更多鏡週刊報導
多少薪水可以接受每天通勤3小時？　網友分析好中肯
馮紹峰「大叔肥肚」現形　自拍雪恥吐2字網笑翻
入境旅客沒住防疫旅館恐成破口　柯文哲籲中央管制源頭

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
LIVE／李登輝完成最後巡禮　移靈車隊抵二殯火化
曾文惠未出席李登輝火化禮拜　原因曝光
LIVE／李登輝最後繞行總統府　府內高層、211營憲兵致意
水上樂園受害者+1！玩大海嘯2度被抓胸　多人指控：都是8月9
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南投藥局賣假MIT口罩還比原廠貴　華新報警...董座親曝「真貨密碼」

2萬盒夯色口罩開搶！50家萊爾富「時間、門市」一次看　下一波3清新色曝光

環狀線貫穿新北卻沒人搭？　網怨「缺點多到爆」狂轟：寧願騎車

星宇偽出國13:00開搶！「月老親臨候機室」送姻緣小物　七夕雙機浪漫升空

女友上班火辣噴雙峰「約會秒變普妹」！他一聽貼心真相氣分手...網戰爆

徐永明曾表達困難！　林佳龍稱「沒有借錢給他」：我不便協助

遠航降落「偏離跑道」　運安會調查出爐：人為因素釀災

高雄市長補選明登場！高鐵預售破7成　再加開「全車自由座」南下列車

水上樂園受害者再+1！女遊客玩大海嘯「2度被用力抓胸」…多人指控：都是8月9日

Yahoo奇摩推玩色中衛！大樹藥局上架「善存國家隊」口罩　哪買懶人包一次看

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

體驗老婆「分娩、催生」太虐人！陣痛襲來...他懷疑人生崩潰喊停

泰國人評比超商泰式打拋肉便當　他各吃一口後狂喝水「不予置評」

瘋狂山老鼠「獵殺台灣黑熊」吃下肚　警搜500KG珍貴樹瘤...見恐怖骸骨

囧！日本動漫劇本「...」怎發音？　他生動+誇張神情配音：這不科學

南投藥局賣假MIT口罩還比原廠貴　華新報警...董座親曝「真貨密碼」

2萬盒夯色口罩開搶！50家萊爾富「時間、門市」一次看　下一波3清新色曝光

環狀線貫穿新北卻沒人搭？　網怨「缺點多到爆」狂轟：寧願騎車

星宇偽出國13:00開搶！「月老親臨候機室」送姻緣小物　七夕雙機浪漫升空

女友上班火辣噴雙峰「約會秒變普妹」！他一聽貼心真相氣分手...網戰爆

徐永明曾表達困難！　林佳龍稱「沒有借錢給他」：我不便協助

遠航降落「偏離跑道」　運安會調查出爐：人為因素釀災

高雄市長補選明登場！高鐵預售破7成　再加開「全車自由座」南下列車

水上樂園受害者再+1！女遊客玩大海嘯「2度被用力抓胸」…多人指控：都是8月9日

Yahoo奇摩推玩色中衛！大樹藥局上架「善存國家隊」口罩　哪買懶人包一次看

里拉德轟42+12！麥卡倫關鍵助攻　拓荒者1分險勝鎖定西區第8

過了優惠時段沒飲料喝！阿桑鬧店罵：送1杯會死嗎　老鳥店員「加料神反擊」報仇噁爆

「退休是跟孩子們的重聚時刻！」《退休大贏家》吸金3億票房

閨密1歲女兒哭鬧…狠心女「毒打甩地」影像曝　對親生兒充滿愛超反差

避30%「蘋果稅」！人氣手遊Fortnite「慘遭App Store下架」　Google跟進刪除

腳趾長出大貢丸！護理師一戳…「流沙爆漿」狂瀉　他痛到魂飛：這樣插受不了

「果然是李壽根」一人綜藝超狂！羅PD開創新模式連他台都模仿

豪撒56萬被台籍女友悔婚！日籍男跨海怒告　法官曝「這理由」：錢討不回來了

首度提訊貪污立委！廖國棟涉收800萬「無摺存款斷金流」　與主任互咬卸責

LIVE／李登輝完成最後巡禮　移靈車隊將抵二殯火化

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

花蓮女嬰要送台北醫院！救護車司機淚求讓道：拜託您

復興空難逃死！小黃司機成「廢人」…悲慘遭遇曝光

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

跳級考上台大醫！網洗版仇富...釣出家境後段班台大妹

騎車躲太陽　5大罰單價碼曝光

當正職　檢舉達人一年賺80萬獎金

水上樂園受害者再+1　女玩大海嘯「2度被抓胸」

水上樂園抓比基尼妹！男學生疑被起底　校方回應了

客人忘帶錢！熊貓哥上樓「卻要等鎖匠來」氣炸

戴口罩+實名制！這2招超省時方便

陸版林志玲被嗆「整成豬頭」　氣炸回擊！

7號颱「無花果」生成機率曝！

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

更多熱門

相關新聞

陸版林志玲被嗆「整成豬頭」　氣炸回擊！

陸版林志玲被嗆「整成豬頭」　氣炸回擊！

周韋彤是對岸的模特兒，雖然37歲但長相還算甜美，有著「陸版林志玲」的封號；不過她近來被網友嫌棄顏值崩壞，浮腫到像是「整成豬頭」。

信熊抱林志穎　「最萌身高差」秒變父子

信熊抱林志穎　「最萌身高差」秒變父子

想30歲前「財富自由」網笑：這職業可以

想30歲前「財富自由」網笑：這職業可以

暢銷漫畫《午夜0時的吻》改編電影

暢銷漫畫《午夜0時的吻》改編電影

和平分手的前任寄喜帖！網：浪費錢

和平分手的前任寄喜帖！網：浪費錢

關鍵字：

PTT環狀線鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

網瘋傳變胖、懷孕！林志玲公布真相

花蓮女嬰要送台北醫院！救護車司機淚求讓道：拜託您

即／2萬件防疫隔離衣國道被燒毀

復興空難逃死！小黃司機成「廢人」…悲慘遭遇曝光

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

名嘴求歡遭拒　爆老公不舉半年　

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

首腦研偽3.7億三倍券　關鍵技術讓他翻船

更多

最夯影音

更多
挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫
小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面