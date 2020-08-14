環狀線貫穿新北卻沒人搭？　網怨「缺點多到爆」狂轟：寧願騎車

▲有人好奇為什麼環狀線搭乘的人並不多？結果網友狂列出環狀線的缺點，似乎都很有共鳴。

圖文／鏡週刊

台北捷運環狀線西環段今年1月31日正式通車，經過新店、中和、板橋、新莊等人口密集區，有網友指出環狀線沿途居民多，但是感覺搭的人並不多，在PTT詢問大家為什麼不想搭環狀線？結果引起網友熱議，狂列出環狀線的缺點，似乎都很有共鳴。

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原PO在PTT表示，環狀線目前通車的西環段，經過大部分的新北市人口稠密區，沿途經過新店、中和、板橋和新莊，雖然沒有直接進入台北市，但可以轉乘捷運綠線、橘線、藍線、機場捷運、台鐵和高鐵，即使環狀線是採中運量系統，發車也不是很密集，但卻感覺不出來乘客擁擠的情況，讓他不禁好奇「相較於其他的台北捷運路線，台北捷運環狀線為什麼感覺搭的人不多呢？」

貼文一出引起網友熱議，紛紛列出環狀線缺點，「速度太慢是個原因」、「沒冷氣、車站遠、轉乘久，最強的還是公車」、「轉乘不方便、沒冷氣、班次少、車速慢，所有搭捷運期待會有的元素通通沒有」、「寧願摩托車」、「規劃爛啊，月台沒冷氣班距又久，下大雨雨還會噴進月台」、「只在景安搭過，走好久，久到讓我懷疑便利性在哪？」、「上上下下進站出站換線，直接走差不多就已經到目的地」、「新店到中和，古亭轉車繞一圈還比環狀線快」。

也有人分析，「連一半都還沒蓋成啊廢話」、「新北愛騎摩托也是原因」、「大家都想要進台北市，新北市各區互不相往來」、「搭的不多有差嗎？房價都漲完了，建商政客也都賺飽了」。



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