爆乳鋼琴YouTuber狂吸日粉！3千人線上等首播　一上片「秒收抖內2萬」驚呆

▲Pan有「爆乳鋼琴YouTuber」的稱號。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

網搜小組／鄺郁庭報導

Pan Piano是一位來自台灣的鋼琴演奏YouTuber，過去大多以日常穿著入鏡彈琴，近期換上性感風格的cosplay服裝，每5部片就有3-4支會看到Pan深深的事業線。日前這位妹子也成為日本人的話題，有網友在PTT發文，說Pan最近一次的影片首播，聊天室一堆都打日文，還有粉絲抖內1萬塊，話題引發熱論。

Pan Piano日前首播影片「Final Fantasy XIII 閃光 & FINAL FANTASY XIII ～誓い～ [ピアノ]」，事後就有網友在PTT的Gossiping板上貼文，說Pan在這支演奏影片中，胸部大到「好像快彈出來了」，而且一看聊天室，發現很多用戶都是打日文，認為應該是日本網友，而且影片播放時，還有粉絲抖內1萬元。

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▲Pan的性感cosplay相當吸睛。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

貼文馬上引發話題，「還沒開播就三千多人等待是怎樣」、「開播瞬間直接就有750美金抖內，兩萬多」、「台灣之光」、「羨慕……身材好會彈琴」、「這個身材很逆天」、「還沒開播聊天室就刷成這樣……果然音樂無國界啊」、「 重點是看起來很白很滑很嫩很Q，有沒有硬擠不重要」、「全台人氣最旺的youtuber。」

本站日前才報導《120萬訂閱達成！爆乳鋼琴YouTuber「追平音樂系碩士」 網驚：之前輸10幾萬》，Pan是一名台灣鋼琴演奏YouTuber，在YouTube上經營頻道「小p的音樂工房」（Pan Piano），目前的訂閱數高達128萬人。過去Pan在彈琴時多以日常穿著入鏡，自從她換上cosplay服裝、化身角色演奏動漫主題曲，露出深深事業線，傲人的上圍馬上吸引眾人目光，訂閱數一舉超越音樂系碩士出身的「Ru's Piano Ru味春捲」。