老司機謊稱「醫學博士」騙色　女暈船供他3000萬買房＋保時捷

▲四川一名醫院男司機在網路交友上認識1980年後出生的富婆，用上進人設讓對方暈船。（示意圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

網路交友要小心！大陸四川一名已離異的盧姓男司機，在遊戲網站上邂逅30多歲的劉女後，謊稱自己從小被原生家庭拋棄，但自學成才，還想到日本攻讀癌症雙博士學位，如此上進的人設讓劉女無法自拔，前前後後匯了700多萬元（人民幣，下同，約合新台幣2963萬元）助男友築夢，不料最後竹籃打水一場空，錢全部被盧男拿去買豪宅、開名車。

據《澎湃新聞》報導，該男自我介紹叫盧格，與被害人劉曉（化名）於2017年透過遊戲網站結識。黃浦區檢察院表示，最初兩人一起組隊打遊戲，後來是被告盧男主動添加原告劉女微信「私聊。」

▲網路交友常因不了解對方的真實身分，產生風險。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

聊天過程中，盧男自稱出生上海，但得不到父母喜愛，被送到四川由養父母養大，自述從上海知名醫學院畢業後，雖沒錢攻讀研究生，但上進的他回到四川用特殊資格，一邊讀書、一邊工作完成碩士，再前往香港深造博士學位。

值得注意的是，盧男在向劉曉表白後，利用對方曾離婚且育有一子，母親、外婆、爺爺皆因癌症去世的自卑心理，強調為了兩人的將來，他要到日本千葉縣的國立癌症研究中心攻讀雙博士學位；劉女幻想著未來美好生活的憧憬，竭盡所能滿足盧男留學生活費、在日本居住、生活、辦理雙重國籍、支付醫療事故罰款等各種費用索求。

根據上海黃浦區檢察院統計，2017年9月至2019年8月期間，劉曉從銀行、支付寶及微信轉賬給盧格共計人民幣700多萬元，現金也有數十萬元，並為盧格購買了筆記本電腦、手錶等。盧男則用上述錢財在四川購買兩筆房產、一台保時捷跑車等。

最後，劉女在兩人一次共同出遊時，才發現盧格的真實身分訊息有異狀、日常交往中也相當反常，至公安機關報案後，才知道盧格是在四川某醫院任職的司機，一邊開車一邊做煤礦生意，根本沒有去過日本，還隱瞞自己曾於兩人相識期間，於2016年結婚、2018年離婚的事實。

經黃浦區人民檢察院提起公訴，近期於2020年6月，黃浦區人民法院做出判決，認為被告人盧格犯詐騙罪，處有期徒刑十二年六個月，剝奪政治權利二年，並處罰金人民幣三十萬元。

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