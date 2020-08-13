陸人大將立法遏「餐飲浪費」　響應習近平指示

▲大陸將就遏止餐飲浪費行為，加速立法。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

日前中共總書記習近平針對「餐飲浪費」行為作出指示，強調要營造「浪費可恥、節約為榮」的氛圍後，具立法職能的大陸全國人大常委會法工委13日表態，指稱將成立工作專班，並就制止餐飲浪費行為加快立法。

據中共中央紀委國家監委網站通報，大陸全國人大常委會法工委代表稱，將明確按照中央「要加強立法，強化監管，採取有效措施，建立長效機制，堅決制止餐飲浪費行為」的要求，盡快研究提出立法工作方案，做好相關立法工作，決定成立工作專班展開相關工作。

他法工委代表表示，目前官方正在對國內外有關製止餐飲浪費行為相關立法、文件和政策措施進行梳理研究。

▲習近平與解放軍一起用餐吃飯。（圖／新華社）

大陸全國人大常委會法工委行政法室一級巡視員張桂龍指出，據中國大陸憲法、農業法等，均對珍惜糧食、反對浪費有所規定，尤其黨的18大以來，黨中央高度中市糧食安全問題和節約的社會風尚，包括習近平總書記2013年指示「浪費之風務必狠剎」、國辦2014年印發《關於厲行節約反對食品浪費的意見》等。

他說明，總體來看，目前現行法律雖有一些原則規定和要求，但比較分散，系統性、針對性、集成性還不夠強。下一步，法工委將會同有關方面積極就加強制止餐飲浪費行為立法問題認真研究，對製止餐飲浪費行為作出具體明確規定，在糧食安全保障法和其他相關法律制定修改中分別作出有針對性規定。

大陸官媒《新華社》11日報導，習近平對餐飲浪費行為作出指示，他指出，儘管中國糧食生產連年豐收，對糧食安全還是始終要有危機意識，「今年全球新冠肺炎疫情所帶來的影響更是給我們敲響了警鐘。」

習近平強調，要加強立法，強化監管，採取有效措施，建立長效機制，堅決制止餐飲浪費行為，「要進一步加強宣傳教育，切實培養節約習慣，在全社會營造浪費可恥、節約為榮的氛圍。」

►偷偷分享少女秘密！

►「時間對我們來說完全沒用！」