　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2500元網購振興券…「拆開包裹」傻眼了！警揭詐騙新招：三倍券轉售已違法

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 振興券三倍券詐騙新法。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 振興券三倍券詐騙新法。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

臉書購物詐騙集團腦筋動到振興經濟的三倍券！基隆市一名章姓男子近日在臉書社團內發現有人在販售2500元的振興三倍券，經與對方私訊聯繫，協議買家先匯款再出貨。章男收到包裹拆開後，裡面空無一物，憤而向警局報案。

基隆市警局刑事警察大隊接獲報案後調查，因為章男看到臉書商品買賣社團上要以2500元賣出價值3000元的振興三倍券的PO文，想來有利可圖，便立刻透過PO文中，對方留下的LINE ID聯繫，交易方式協議由章男先匯款1300元至賣家指定帳戶，等收到券後，再將匯剩餘的1200元。

章男近日收到超商到貨通知，前往領取包裹時，卻只是個空包裹，沒有振興三倍券在內，章男發覺有異立即與對方聯繫。賣家僅回覆，券已經放置在包裹內，詳細的狀況自己也不了解，隨即切斷雙方聯繫管道，避不面對。

章男察覺遭到詐騙上當，便提供賣家匯款帳戶、臉書帳號及LINE ID，向基隆警方報案。基隆市警局刑事警察大隊則呼籲，振興三倍券不得轉售，網上交易已屬違法，提醒民眾，為避免有心人士利用振興券作為犯罪新招，民眾千萬別貪便宜，以免上當受騙。

近年來詐騙集團經常透過臉書購物社群詐騙民眾，不明包裹不要簽收，或交易時採貨到付款檢視後再付款，以免受騙，民眾可撥打「165」反詐騙專線查詢或撥打「1988」紓困振興專線洽詢，切勿聽信來路不明的資訊，以免受騙上當成為冤大頭。

「美麗最大的祕密」

▲ 臉書購物低價販賣振興券詐騙新法。（圖／基隆市警局刑事警察大隊提供）

▲ 臉書購物低價販賣振興券詐騙新法。（圖／基隆市警局刑事警察大隊提供）

ET快訊
40K男從小租屋「遭女友爸媽洗臉」！網驚見存款：贏一堆人
10個癌症警訊！　不管多年輕都要注意
不是瑕疵品！日本牛奶盒藏小缺角　背後原因超暖心
楊冪、魏大勛驚爆同居中！「穿情侶裝進出」全被拍
連鎖藥妝店賣假口罩　藥師曝「盒裝特徵」辨真假
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「3騎士」連撞警車！攔停闖紅燈機車開罰單 　3人追撞路旁警車倒地

公車轉彎遇拍門男「軟腳自摔後要2000醫藥費」　網笑：八點檔看太多

學校旁腳痠拿螺絲起子按摩　騎士敲下去直接噴掉1000元

「星光大道」選手黑歷史曝光！帶頭衝KTV猛砸店　老闆報警求救也被打爆

過馬路遭拖吊車「左轉沒停輾過」！她送醫搶救仍不治…華航副機師兒聞訊心碎

自爆護理師中15.6億後離奇撞車！陳清景昏迷搶救18hrs…送加護病房傷勢曝光

楊麗花丈夫洪文棟　最高法院認證確實有私生子

2500元網購振興券…「拆開包裹」傻眼了！警揭詐騙新招：三倍券轉售已違法

北檢4度提訊李恆隆　密集調查抓「內鬼」、追「2000萬」賄款

BMW過彎失控「撞斷2電桿、毀3車」…車頭全爛毀！車主辯：我時速僅60

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

羅霈穎60歲冥誕好友齊聚辦趴　于美人：用她喜歡方式懷念她

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

「藝Fun券2.0」加發60萬份！　8月底開放註冊符3資格都可申請

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

「3騎士」連撞警車！攔停闖紅燈機車開罰單 　3人追撞路旁警車倒地

公車轉彎遇拍門男「軟腳自摔後要2000醫藥費」　網笑：八點檔看太多

學校旁腳痠拿螺絲起子按摩　騎士敲下去直接噴掉1000元

「星光大道」選手黑歷史曝光！帶頭衝KTV猛砸店　老闆報警求救也被打爆

過馬路遭拖吊車「左轉沒停輾過」！她送醫搶救仍不治…華航副機師兒聞訊心碎

自爆護理師中15.6億後離奇撞車！陳清景昏迷搶救18hrs…送加護病房傷勢曝光

楊麗花丈夫洪文棟　最高法院認證確實有私生子

2500元網購振興券…「拆開包裹」傻眼了！警揭詐騙新招：三倍券轉售已違法

北檢4度提訊李恆隆　密集調查抓「內鬼」、追「2000萬」賄款

BMW過彎失控「撞斷2電桿、毀3車」…車頭全爛毀！車主辯：我時速僅60

連6戰砍20+　喬治：在復賽園區只需專心打球

公銀房貸紓困減碼9月到期！借千萬每月將增2千元負擔　銀行教你6招應對　

印尼台商命案　家屬氣炸2點抗議：警方調查誤導辦案！

未來20年恐沒烏魚、白鯧了！雲林漁民抱魚北上批「能源轉型換來黑道打壓」

北韓物價異常穩定！米價不漲反跌...美智庫：人民窮到只能「啃玉米」

北海道大學公開聲援　周庭深夜開直播「說3分鐘日文感謝」盼續關注香港

「3騎士」連撞警車！攔停闖紅燈機車開罰單 　3人追撞路旁警車倒地

投書《紐時》稱「最黑暗審查鎮壓時代」　黃之鋒：將堅定反抗

金裕貞《便利店新星》偷心唇膏揭曉！特搜5支激似款　用了在七夕前順利脫單

下周油價預估走勢出爐！九五汽油擬站上24元大關

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

即／宜蘭男跟媽吵架狠扯髮撞地！伴屍4天

驚悚撞擊影片曝　夫妻遭雙雙撞飛1死1重傷

板橋疑火警　警消到場發現誤報

名醫害妻猝死　退休警悲憤哭不出淚

冷戰40年才剛破冰！暖夫「輪椅推妻」遭撞1死1傷

鄰居亂移車！被抓包竟嗆：你在威脅我嗎

即／新竹行人闖軌　遭自強號撞上

快訊／國道3號通霄段驚傳貨車翻覆釀1死1傷

女韓粉罵澎湖前縣長！二審定讞進去關

「小蜜蜂」配備全都露！抓欠債車、權利車1輛賺9000元

暖夫輪椅推妻遭撞飛　躺病床不知老伴走了

撞擊畫面曝！21歲女騎士遭撞飛　頭部重創搶救中

更多熱門

相關新聞

上網報名學人際關係　妙齡女險遭騙54000

上網報名學人際關係　妙齡女險遭騙54000

高雄市一名27歲蘇姓女子前天得知網站有一門教人「如何改善人際關係」熱門課程很夯，因怕課程額滿，急著至銀行匯款5萬4000元台幣，銀行人員察覺有異通報警方，警方趕抵銀行查知，蘇女所使用的網站繁體簡體字參雜，要先入會再匯款才能參加課程，研判是詐騙手法，及時勸阻，蘇女才打消匯款念頭。

台糖公益路跑11月29日開跑　

台糖公益路跑11月29日開跑　

爆乳網美誤認遭詐PO文譙　正妹直播主怒告

爆乳網美誤認遭詐PO文譙　正妹直播主怒告

基隆隱藏版好康！在地人曝「這項」稱霸全台

基隆隱藏版好康！在地人曝「這項」稱霸全台

基隆輕軌惹議　時力要求納入通勤族意見

基隆輕軌惹議　時力要求納入通勤族意見

關鍵字：

基隆三倍券詐騙

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

美廉社口罩開門10分鐘售完！6點人潮排爆街口

長腿妹信義區亂丟垃圾　店家氣炸公布畫面

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

羅霈穎冥誕「靈堂放電音」17好友跳舞開趴　禮儀公司：第一次遇到！

快訊／陸軍爆「中校共諜」錄演習機密！國防部證實了

丫頭鞋子放門口越變越少！

甩34kg肥肉！劉爾金「168斷食法」配3招

準無花果颱風關鍵一戰！路徑曝直逼台

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

抓到丈夫出軌！短髮妹「酒店激戰」壯男

更多

最夯影音

更多
直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元
「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面