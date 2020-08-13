2500元網購振興券…「拆開包裹」傻眼了！警揭詐騙新招：三倍券轉售已違法

▲ 振興券三倍券詐騙新法。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

臉書購物詐騙集團腦筋動到振興經濟的三倍券！基隆市一名章姓男子近日在臉書社團內發現有人在販售2500元的振興三倍券，經與對方私訊聯繫，協議買家先匯款再出貨。章男收到包裹拆開後，裡面空無一物，憤而向警局報案。

基隆市警局刑事警察大隊接獲報案後調查，因為章男看到臉書商品買賣社團上要以2500元賣出價值3000元的振興三倍券的PO文，想來有利可圖，便立刻透過PO文中，對方留下的LINE ID聯繫，交易方式協議由章男先匯款1300元至賣家指定帳戶，等收到券後，再將匯剩餘的1200元。

章男近日收到超商到貨通知，前往領取包裹時，卻只是個空包裹，沒有振興三倍券在內，章男發覺有異立即與對方聯繫。賣家僅回覆，券已經放置在包裹內，詳細的狀況自己也不了解，隨即切斷雙方聯繫管道，避不面對。

章男察覺遭到詐騙上當，便提供賣家匯款帳戶、臉書帳號及LINE ID，向基隆警方報案。基隆市警局刑事警察大隊則呼籲，振興三倍券不得轉售，網上交易已屬違法，提醒民眾，為避免有心人士利用振興券作為犯罪新招，民眾千萬別貪便宜，以免上當受騙。

近年來詐騙集團經常透過臉書購物社群詐騙民眾，不明包裹不要簽收，或交易時採貨到付款檢視後再付款，以免受騙，民眾可撥打「165」反詐騙專線查詢或撥打「1988」紓困振興專線洽詢，切勿聽信來路不明的資訊，以免受騙上當成為冤大頭。

「美麗最大的祕密」

▲ 臉書購物低價販賣振興券詐騙新法。（圖／基隆市警局刑事警察大隊提供）