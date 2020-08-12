藍轟綠「失速貪腐列車」衝向高雄　謝龍介：貪汙家族怎麼可以參選？



▲國民黨行動中常會12日到高雄 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨行動中常委12日移師到高雄舉辦，活動改成由中常委及縣市黨部主委陪同國民黨高雄市長候選人李眉蓁開記者會，接著陪同掃街。國民黨也火力全開，將貪腐議題再次拿出來攻擊對手，江啟臣轟「就怕民進黨這貪腐列車，正在失速的衝往高雄」，謝龍介則說，「被罷免的團隊不能出來輔選，那我請問一下，貪汙的家族怎麼可以參選呢？」

▲國民黨行動中常會12日到高雄 。（圖／記者洪靖宜攝）

江啟臣指出，「蔡英文在連任的時候，曾經講全面執政不代表貪腐的劇本重演。但是令人遺憾的是，從過去這幾個星期，我們所看到的唐榮案、SOGO案、遠航案也好，甚至到綠油油的行銷標案，我們看到的，不是只有劇本學好，是正在熱烈上映當中，我們也很擔心，民進黨這個貪腐列車，正在失速的衝往高雄。」

他也酸陳其邁，「她(李眉蓁)選輸了沒有高官可以做，更不可能選輸的以後離開這裡，但是我們的對手，2018年選完以後，高升副閣揆，有留在高雄嗎？那我們讓他高升院長，讓眉蓁當市長。」

▲李眉蓁競辦發言人謝龍介 。（圖／記者洪靖宜攝）

李眉蓁競辦發言人謝龍介表示，「被罷免的團隊怎麼還可以出來輔選？」，「一個這麼沒有民主素養的候選人，被罷免的團隊不能出來輔選，那我請問一下，貪汙的家族怎麼可以參選呢？請陳其邁了解規矩不是你訂的，是人民作主。」