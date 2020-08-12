籲高雄人815「改變命運」　黃光芹：國民黨賭你們沒勁、懶得返鄉投票

▲高雄市長補選戰況成形，（由左至右）吳益政、陳其邁、李眉蓁。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長補選於本周六15日舉行，藍綠白三方候選人持續拚選情。不過，資深媒體人黃光芹表示，「國民黨賭你們沒勁了、懶得返鄉投票」，並呼籲高雄人可以改變命運，不會令人失望！

黃光芹點名高雄人「你們以為教訓得夠了？」如果國民黨學得到教訓，他們會提李眉蓁這樣的人，來繼續教訓高雄市民嗎？會以為高雄市民見國民黨價值崩毁，而這個黨卻像吃了迷魂藥自high自樂，也會跟他們一樣麻木不仁，沒有任何感受嗎？

黃光芹認為，國民黨賭你們「没勁兒了，不會出來投票、懶得返鄉、衝不出高投票率」；尤其，高雄市民已經做出了決定，但國民黨卻仍奉韓國瑜為唯一不二的王牌，而國民黨之所以自信滿滿，是因為靠勢，仗勢有牢不可破的基本盤，因此再怎麽擺爛，都有人墊底，憑著這種「矮子樂」，可以跟高雄民意比高，可以令一個黑金政黨，玩政治巫術，搞骯髒選舉，把自己洗白。

黃光芹說，所以李眉蓁可以反貪腐，江啟臣可以做鬼抓鬼，謝龍介可以罪及妻孥，「最可笑的是，韓國瑜變成有情有義、清廉、會做事」；但高雄何曾是國民黨的故鄉？在國民黨股掌之間，高雄變成姚江臨口中的內褲、韓國瑜的遮羞布，現在又成為李眉蓁的尿布。

黃光芹強調，高雄始終有一個不敗定律，就是「高雄人不服輸，可以掌握命運、改變命運」，也相信，這一次，高雄人也不會令人失望。