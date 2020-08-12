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社會 社會焦點 保障人權

「拍屁股是表示心疼」他自認友達以上連摸3次　OL一句話打到臉腫

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記者黃翊婷／綜合報導

彭姓男子去年1月間透過交友網站認識小梅（化名），他答應要幫忙處理債務問題，卻在見面商討時突然伸手襲臀3次，挨告之後聲稱兩人有男女朋友的曖昧關係或兄妹情誼，拍打臀部只是表示心疼的意思，但這個理由並沒有被南投地院法官採信，最後仍被依違反性騷擾防治法判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

下體,大腿,私密處,陰道,性暗示。（圖／記者李佳蓉攝）

▲彭男被指控對小梅襲臀3次。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本案無關）

小梅在判決書中提到，兩人是在交友網站「愛情公寓」上認識的，當時她剛好負責公司的行政記帳工作，手邊有一筆債務還沒討回，加上想要借錢，彭男聲稱有合法處理債務的證書，這才想說可以請對方幫忙，於是相約在公司見面談這件事，「我當天坐在桌邊填寫文件，他先伸手摸我的頭，我稍微停頓一下，因為他沒有繼續動作，我就繼續寫，結果下一秒他就伸手摸我的臀部」。

小梅表示，第一次被襲臀時就馬上站起來離開座位，哪知道彭男竟然還走過來繼續摸，「我要他不要摸，這樣讓我感到不舒服，他卻覺得無所謂，還說這是在表示認識、關心或安撫情緒，但我跟他又不是男女朋友，認真來講，頂多是委託人及事主關係，連一般朋友都不算。」

▲▼男女,情侶,交往。（示意圖／記者許力方攝）

▲小梅重砲打臉彭男，認為兩人連朋友關係都算不上。（示意圖／記者許力方攝，與本案無關）

對此，彭男辯稱兩人有男女朋友的曖昧關係或兄妹情誼，拍打臀部是在表示心疼、指責小梅不擅長處理自身財務，並沒有性騷擾意圖，況且談完之後女方還送他到門口，全程均未表達有不舒服的感覺，後來也會透過LINE聯繫債務處理問題，應該是借款不成就想設計仙人跳。

不過，南投地院法官調閱兩人的對話紀錄，發現談論內容全都是追討債務以及借款等事，小梅並未使用任何曖昧或親密用語，可見他們之間並無曖昧情愫存在，況且就算兩人真的有「友達以上，戀人未滿」的情誼，在未經另一方同意之下，也不能隨意觸摸隱私部位，因此認定彭男有性騷擾意圖，最後依違反性騷擾防治法判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

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