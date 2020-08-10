水上樂園玩人造浪！噁男團「這裡好像夜店~」鎖定屁股蛋　妹子們氣炸了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨日與朋友們衝中部水上樂園，怎料在玩人造浪時，後方突然被一群男生包圍，在混亂中她的大腿根部被一雙手掐住，友人則被抓屁股，她甚至聽到對方戲謔之語。po文一出掀起熱議，大票妹子憤慨直呼，「這種人真的超噁心！」

苦主在dcard發文提到，當時大浪沖來，突然有一雙手掐住她屁股下方的大腿部分，隨即聽到那群男生訕笑說，「再摸一次」、「這裡好像夜店」等語，於是她立刻把朋友們拉到一邊，表示「剛剛後面的那群男生似乎是變態，已經預謀好要趁機偷摸女生屁股。」

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結果朋友A也驚訝直呼，「我剛剛也不知道被誰抓屁股！」但由於情況混亂，眼睛也是閉著的，只好自認倒楣；直到她們第二次去玩人造浪時，又再遇到同一批人馬，因為她有些害怕，所以朋友B就借她救生衣，讓她到前面區域玩，結果會合後，朋友氣噗噗表示，「他們在浪來時就伸出手，並鎖定我們的屁股，我們直接轉過去，甚至已經抓住他們的手，對方竟然還想繼續。」

▲女網友發文提醒。（圖／翻攝自dcard）

最後，原po忍不住提醒，大家去玩水時真的要小心，同時也解釋，之所以沒有跟樂園員工反應，是因為沒有證據，也無法指認到底是哪個人做的。

對此，網友們氣炸留言，「好噁...有夠垃圾」、「到底三小...真的超生氣，是在摸屁」、「望你們不會留下陰影」、「被摸回去說不定他們還覺得爽，好噁好可怕」、「準備煲雞湯」、「直接賞巴掌了啦，噁爛死了」、「今天不論男女都根本不想被摸好嗎」。