盜領中風養母50萬「到死都沒幫付安養費」　花蓮女下場出爐

記者黃翊婷／綜合報導

楊姓女子因為急需用錢，在沒有經過李姓養母同意之下，擅自領走帳戶內50萬元，直到養母過世都沒有償還，也沒有協助支付入住照護中心的費用，日前被花蓮地院法官認定犯後態度惡劣，面臨1年8月的有期徒刑，得易科罰金60萬元，全案仍可上訴。

▲李婦直到2015年8月過世前，都沒有拿回被養女盜領的存款。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

判決書中提到，楊女知道養母每月可以領取榮民遺眷月輔金，也知道那是晚年養老的費用，卻趁著養母中風入住照護中心的機會，擅自拿著存摺、印章前往郵局填寫提款單，並在2013年1月至2014年7月間分別盜領4次存款，總計50萬元。

花蓮地院法官認為，楊女持有李婦真正的存摺、印章以及密碼，在這件事情中，真正的受害者不是金融機構，而是李婦，因此不構成詐欺取財罪。

法官接著指出，楊女雖然對於上述行為坦承不諱，但她只是因為臨時急需用錢，就在未獲同意的情況下領走帳戶內的錢，而且直到養母過世都沒有償還，也沒有協助支付積欠的安養費用，可見犯後態度惡劣，最後依行使偽造私文書罪，共4罪，分別判處有期徒刑6月，合併應執行刑期為1年8月，得易科罰金60萬元，全案仍可上訴。