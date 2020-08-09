獨／噁男騷擾13歲清秀妹　半夜傳「露下體照」還說「付你錢錢」求交友

▲男網友疑似隨機騷擾女學生，竟傳身材火辣的美女圖騷擾。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

暑假期間，有不少青年學子會沈迷在網路世界，家長也要特別小心，學生可能在此時遭到不明人士騷擾，在高雄一所國小的應屆畢業生就遇到類似狀況，只見男網友主動傳訊息問能不能認識，還誇學生長得很可愛，但女學生回覆「我13歲」，請對方去找大人，結果男網友竟然回說「想找妹妹，比較好，付你錢錢」，甚至還傳露點照給女學生，嚇得對方不知所措，不敢告訴家長的狀況下，只能跟學妹訴苦，學妹事後回家告訴媽媽，這整起事件才曝了光。

▲男網友不顧女學生僅13歲，竟傳美女裸上身的照片給她，讓學妹家長為之憤怒。（圖／記者黃子倩翻攝）

將這起事件揭發的女子表示，女兒的學姊因為長相清秀漂亮，已經不只一次收到類似的騷擾訊息，但她一直隱忍不敢跟家長說，但根據男網友傳訊息給13歲女學生的截圖，聊天內容充滿性暗示，甚至有露下體的照片，實在不堪入目，她特別將事件曝光，就是希望提醒家長多關心注意自家小朋友的網路訊息安全。

▲男網友不顧女學生僅13歲，最後傳出露下體的照片，讓學妹家長為之憤怒。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據對話截圖的內容，可以看到男網友不僅想認識13歲的女學生，還問她「會討厭色色的男生嗎？」甚至傳了三張穿著火辣的女子圖，問女學生喜歡誰？最誇張的是，他還傳女生的露點照，問女學生胸部多大？最後，更公布疑似自己的下體照，直到女學生回他「不要讓我把你發到FB」，對方才知難而退。

事後詢問警方，警方指出並未接獲報案，但由於事件已經被揭發，將會請轄區偵查隊主動介入偵辦。不過揭露事件的女子表示，這名隨機騷擾人的男網友疑似有很多個帳號分身，要提醒其他人留意，以免自己的孩子也被有心人士騷擾、深陷恐懼之中。

▲男網友看13歲女學生不為所動，竟然還說出「付你錢錢」的字眼。（圖／記者黃子倩翻攝）

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