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少校連長辦公室中山室2度性騷…女下士崩潰得憂鬱　法院判賠10萬

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▲陸軍通信連前簡姓少校連長2次性騷女下士，台中地院判賠10萬元。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲陸軍通信連前簡姓少校連長2次性騷女下士，台中地院判賠10萬元。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者白珈陽／台中報導

陸軍通信連前簡姓少校連長，遭該連女下士指控曾多次對她進行親吻嘴唇、撫摸臀部及下體等猥褻行為，台中地院查出，女下士指控的情節裡，其中2016年6月間及同年9月間邀她至簡家中強制猥褻，簡分別在歐洲蜜月旅行及留守部隊，有不在場證明，以罪證不足判他無罪；至於簡被控撫摸女下士臀部及親吻嘴唇，依違反性騷擾2次將他判刑9月，被害人求償60萬，法官認為女士官雖為此罹患憂鬱症，但求償60萬元仍太高，判決簡賠償精神撫慰金10萬。可上訴二審。

法官審酌，簡姓少校連長本為女下士的長官，不思戮力指導，反利用職務之便對她施以性騷擾行為2次，並造成原告因此情患有憂鬱症，需定期至診所接受治療，被害人自得請求他賠償所受精神上損害之慰撫金。

判決書指出，簡男（案發後已遭撤職）於2015年9月16日至2018年1月31日期間，擔任陸軍某通信連少校連長，被害人在該連擔任下士人事士。簡在2017年7月間，於連長辦公室內，利用女下士接受他指導公文時趁機撫摸其臀部；同年11月間，利用女下士於中山室看顧裝備時，趁機親吻對方嘴部，經被害人提告，簡坦承犯行，法官依違反性騷擾防治法將他判刑9月。

此外，簡男遭控2016年6月的某周六，邀女下士前往他住處，女下士懾於簡男權勢不敢違逆，於是應邀前往，簡除用手隔著衣物撫摸她胸部，經被害人掙脫並表示拒絕後，仍不予理會，繼續強行脫下她的衣服，再將她推倒在床上，以手撫摸她下體，最後因女下士哭泣簡才作罷。

同年9月3日，簡再次邀女下士至他住處，隔著衣服撫摸她胸部、親吻臉頰，女下士告訴簡生理期到來並拒絕，簡不予理會，強行脫掉她衣褲，以下體摩擦被害人外陰部，她不斷哀求「不要」及哭泣，簡始放棄。

然而針對上述2件指控內容，法官查出，2016年6月份的周六分別為6月4日、11日、18日及25日，其中6月4日為端午節連假，女下士因補班而無休假紀錄；同月9日至11日，簡開車外出，11日時人都待在嘉義市區，不在女下士所指控的犯案地點台中市。另外，簡自同月14日至24日止，與新婚妻子前往歐洲蜜月旅行，因此難認簡邀女下士前往其住處強制猥褻。

至於9月3日，法官查出簡於同月2日至4日待在部隊留守，並未返家，因此針對此2件指控，判簡無罪。可上訴二審。

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