退伍13年零教召！他好奇問：空軍都這樣？　網曝「過一期限」就免

記者黃翊婷／綜合報導

當兵這件事向來是男性聊天時的熱門話題之一，一名曾在空軍服役的網友11日於臉書「爆廢公社」PO文提問，他退伍13年卻從來沒有被教召過，好奇難道是空軍都不用教召。沒想到這篇文章意外釣出許多不同經驗的網友，甚至有人分享自己被教召3次，結果3次都遇到颱風而停召。

▲一名空軍退伍的網友自稱13年沒被教召過。（示意圖／記者蕭可正翻攝，與本文當事人無關）

「請問有人退伍10年以上都沒被教召過嗎？」原PO提到，他是空軍退伍，已經13年了，卻從來沒有被教召過，剛好上個月滿36歲除役，所以很好奇是不是有人跟他遇到一樣的狀況，「難道空軍都不用教召嗎？」

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文章PO出之後，許多同樣沒有被教召過的網友紛紛留言曬資歷，「海軍，退伍21年！退伍後海軍就不理我了」、「8年過了就沒有，我當好第8年被召到」、「我召3次，3次都遇到颱風而停召」、「我真的很想被教召，比我小的學弟都被召過了，我卻都沒有，好可惜啊」。

也有熱心網友留言解釋，教召會看當時退伍的職務，而且電腦抽籤是編排式抽法，並非亂數抽，也就是說，有被教召過的應該會比較容易再次被抽中，不過，滿8年之後就不用了，這一點好像很多人不清楚，而且除役和教召是兩回事，假設是在22歲退伍，相當於滿30歲的隔年起免教召，屆滿36歲當年的12月31日除役，「但要是真的打仗了，不管你只有10歲還是高齡80歲都要打吧。」

▼依據兵役法施行法第27條規定，教育召集於退伍後8年內，以4次為限。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）