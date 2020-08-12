12歲童學校走廊奔跑「轉角撞飛6萬元」　同學跌倒骨折爸媽慘了

記者黃翊婷／綜合報導

12歲的張姓男童去年3月28日在學校走廊上奔跑，卻在轉角處撞上吳姓男童，導致對方跌倒左手骨折，父母也因此挨告。桃園地院簡易庭認為，張童在事發當時已經超過6歲，應該知道不能在走廊上奔跑，考量到雙方的識別能力，最後將9萬3401元的賠償金額酌減至6萬5381元，全案仍可上訴。

▲張童撞傷吳童，父母要幫賠償6萬餘元。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本案無關）

判決書中提到，就讀桃園市某國小的張童2019年3月28日上午在校園內的走廊奔跑，因為沒有注意到轉角處的吳童，兩人正面撞上，雙雙跌倒在地；其中吳童因為左手疼痛，同日下午送往天晟醫院檢查，確認左側尺骨骨幹閉鎖性骨折，讓父母相當心疼。

吳童父母事後對張童父母提告，求償9萬3401元的醫療費及慰撫金。桃園地院簡易庭調閱校方監視器錄影畫面，確認吳童在被撞倒之後，一直用右手扶著左手，顯然他的手在當時已經受傷，因此認定骨折傷害與張童在走廊奔跑的行為，有相當因果關係。

法官接著指出，張童在事發當下已經超過6歲，具有一定的識別能力，況且校方也有規範學生不應在走廊上奔跑，以免發生危險，他卻疏於注意撞傷同學，最終裁定父母得連帶賠償6萬5381元較為適當，全案仍可上訴。