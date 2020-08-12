少校連長新婚才1年…辦公室「摸臀強吻」女士官！她崩潰得憂鬱症

記者徐愷昕／台中報導

在陸軍擔任少校的簡姓有線電官，才新婚1年就不顧人夫身分，2017年間2度性騷擾軍中女士官香香（化名），除了伸手亂摸她屁股外，甚至還在部隊中山室違反女方意願強吻。香香為此患上憂鬱症，而事件曝光後，簡男刑事部分被處有期徒刑9月，得易科罰金27萬元，全案仍在上訴中；民事部分香香求償60萬元，法官判賠10萬元。

▲女士官香香（化名）控訴，在陸軍服役期間多次遭長官性騷擾、猥褻。（圖／翻攝Google map）

簡姓男子2015年至2018年初，在陸軍裝甲通信資訊連擔任少校連長，接著便轉至陸軍第十軍團通信資訊組擔任少校有線電官（現已撤職）；而女兵香香則是在簡男底下擔任士官下士。

香香表示自己2017年至2018年間多次遭性騷擾，有次簡男在通資連連長辦公室指導她公文時，趁機伸手摸她屁股，另還有一次是她在部隊「中山室」看顧裝備其間，簡男又趁她來不及抗拒之際，強吻她嘴巴。

香香再控訴，2016年6月間某日休假受簡男邀約前去他住處，當時礙於自己只是個士兵，擔心若拒絕後續業務會受刁難，便自行開車前往，沒想到一到簡男家，對方卻突然抱住她說「妳很可愛」，接著就不斷撫摸她胸部及大腿，甚至把她強拉上床脫光衣服企圖性侵，過程中因她不斷掙脫，才逃過一劫。

法庭上簡男坦承2次性騷擾，不過針對性侵害事件皆否認犯行；法官認為，簡男2016年6月6日至27日請了快一個月的婚假，期間帶妻到歐洲度蜜月，應該難以有機會讓女士官至家中與自己獨處，或在家中對她強制猥褻，據此判決無罪。

台中地院審理時，刑事部分簡男被依性騷擾共2罪，各處有期徒刑5月，合併應執行有期徒刑9月，得易科罰金27萬元；民事部分，女士官求償60萬元精神慰撫金，法官勘驗相關事證後，認為簡男竟沒有盡上屬職責，反而還利用職務之便對女士官性騷擾，造成香香患上憂鬱症，考量他現在已被撤職，在桃園機場擔任保全，女士官求償60萬元尚屬過高，審結判賠10萬元。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！