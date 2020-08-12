川普放話！拜登當選中國會擁有美國　「你們就要學習說中文」

▲川習情誼近來黯淡。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普在11日的採訪抨擊對手拜登，他表示，如果他輸掉11月大選，「中國將擁有美國」，到時美國人就要學習說中文。美中關係近來降到歷史新低點，正值疫情流行期間，川普還提到，他與中國國家主席習近平不再有良好關係。

距離美國11月總統大選不到3個月，川普與獲民主黨提名資格的拜登「打得火熱」，對中國的態度也成為焦點議題。CNN報導，川普接受保守派電台節目主持人休伊特（Hugh Hewitt）採訪時，直指自己若輸掉選舉，中國將擁有美國，「你們就要學習講中文。你們想知道真相。」

美國成為全球新冠肺炎疫情最慘重的國家，川普過去多次表達不滿。他受訪時又說，「我和習主席的關係非常好，甚至會說比好再更好，我們關係很好，他是非常棒的紳士，但由於他們應對中國病毒的方式，我跟他關係不再那麼好。」

▲川普與拜登互相較勁誰對中國能有強硬態度。（圖／達志影像／美聯社）



根據《紐約郵報》，川普還被問及近期一份情報報告評估，中國傾向拜登贏得總統大選。他說，他動用關稅，中國遇上他，是67年以來最糟糕的一年，「我們賺到數十億美元，我把一部分給了受攻擊的農民，剩餘的就放進美國國庫。」

美國上周宣布制裁香港特首林鄭月娥及其他10名中國、香港官員，理由是這些人破壞香港的自治性。回到5月，川普取消香港的特殊貿易地位。

CNN指出，美國衛生部長（Alex Azar）阿札爾本周訪台，會見總統蔡英文，是數十年來美台最高級別的會晤。此次行程受到北京批評。

拜登11日透過推特宣布副手，為加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）。Axios報導，川普形容賀錦麗是所有參議員中最卑鄙、最可怕、最失禮的。他還說有點驚訝拜登會選賀錦麗。

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