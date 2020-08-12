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港區國安法 / 制裁香港改「中國製造」 陸學者諷川普..為選舉刷存在感

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▲香港,新冠肺炎,餐廳,口罩。（圖／路透社）

▲美國制裁美方制裁《港區國安法》，可能真的收回香港獨立關稅權益。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

美方制裁《港區國安法》再次出招，美國海關昨11日發出最新公告，從9月25日起，香港出口到美國貨物必須標明是「中國製造」，不能再貼「香港製造」標籤。對於美國制裁手段，《ETtoday新聞雲》記者訪問涉台學者包承柯表示，「美國不斷干涉中國內政，川普一直不停刷存在感，所有的作為只是為了自身選情。」

▲▼ 香港特區政府公文強烈反對美國對香港貨品產地來源標記的新規定。（圖／翻攝港府官網）

▲香港特區政府公文強烈反對美國對香港貨品產地來源標記的新規定。（圖／翻攝港府官網）

香港特區政府表示強烈反對，「美國對香港貨品產地來源標記的新規定除了可能不符合世貿規定外，亦無助保障消費者利益，更會帶來混亂，損害各方包括美國自身的利益。」香港商界也相當不安，擔心香港獨立關稅權益真的要被收回。

美國開始對香港經貿下重手，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，「目前美國處在選舉的當口，為了讓選情加分，川普制裁香港只是一直在刷存在感，希望第二任期不至於敗選。」因此，美國才會不斷加強對抗大陸，針對台海局勢、香港問題插手干預，企圖刺激中美對立。

▲黎智英涉港版國安法被捕，港警抵達壹傳媒大樓進行搜查。（圖／路透社）

▲黎智英涉港版國安法被捕，港警抵達壹傳媒大樓進行搜查。（圖／路透社）

從中美貿易戰、科技戰一路延伸到《港區國安法》通過實行，美國一直和大陸處於極端對立的狀態。舉例，香港壹傳媒創辦人黎智英與兩名兒子等7人，因涉嫌勾結外國勢力違反國安法，遭港警逮補，立刻引起西方媒體和美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）強烈抨擊。

對此，包承柯也指出「香港問題從1997年以後還是受到外部勢力干涉，美國取代英國的角色，直接干預香港社會穩定。」實際上，香港問題就是中國的內政，由不得美國來干涉。

隨著《港區國安法》落實，廈大台研院副院長張文生接受《ETtoday新聞雲》記者訪問也表示，「中美經過較量之後，美國在香港問題上已經失去主動權，但是香港社會還是需要時間慢慢重整，不可能一朝一夕就見效。」冰凍三尺非一日之寒，《港區國安法》還是能慢慢化解香港問題，確保一國兩制運行。

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