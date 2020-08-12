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港區國安法／西方世界發動制裁 張競：猛發空包彈的無力感

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▲▼ 反對「港版國安法」的香港民眾24日上街抗議，警方出動。（圖／路透）

▲反對「港區國安法」落實後，香港街頭抗議少了許多。（資料圖／路透）

記者任以芳／北京報導

《港區國安法》從6月30日落實以來，西方世界對香港政治、經濟發動多起制裁行動，面對美國試圖主導的打壓局面，挑起中美紛爭，香港未來下一步該怎麼走？《ETtoday新聞雲》訪問台灣中華戰略學會研究員張競表示，「不管是英國放寬英國海外人民BNO護照居留英國限制，或是部分各國暫停或中止與香港的引渡協議，看似聲勢浩大，未必能發揮實質效用，反而感覺西方猛發空包彈的無力感。」

▲▼港版國安法生效。（圖／路透）

▲《港區國安法》實行後並未有出離潮，香港市民抱持觀望態度。（資料圖／路透）

張競分析，「西方世界對於香港所發起的第三波制裁行動，前面兩波行動分別是由英國放寬英國海外人民BNO護照居留英國限制，以及相關配套作為，再加上美國、英國、法國、澳洲、德國、芬蘭、加拿大以及新西蘭等西方國家，以中止或是暫停等不同用語，宣布其將停止與香港之間的引渡協議。」除前述三波主要行動外，西方國家對香港還有些枝節性待遇調整或是抵制措施，但整體說來，儘管聲勢浩大，卻未見得能發揮實質效用，反而讓各方感覺到西方猛發空包彈的無力感。

原本外界評估《港區國安法》實行後，香港會重現1997年的出離潮、資金也跟著外移，實際上並非如此。張競認為，「當民主喪失法治規範時，自然就失序而無法維持信譽，所以香港民眾會抱持觀望態度，暫時不做出衝動決定，冷靜觀察《港區國安法》真正實踐的狀況。」另外，英國本身社會在過去數年相當排外，退出歐盟決策過程又相當粗糙，政治缺乏穩定經濟前景不明，因此，英國調整BNO護照居留規定，對香港民眾來說，吸引力實在不太強。

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

▲美國國會發動制裁香港特區首長林鄭月娥、北京港澳辦主任夏寶龍。（資料圖／路透）

美國針對《港區國安法》多次發出抗議和制裁行動，川普7日發布行政命令，就國會所通過《香港人權法》以及《香港自治法》授權事項為基礎，以迫害香港人民自由與配合中國推行國安惡法為理由，對香港特區首長林鄭月娥、北京港澳辦主任夏寶龍等11名香港特區政府以及北京駐港高級官員啟動制裁。

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，「美國實際上就是干預中國內政，持續扮演人權衛道士的角色，本身國內的非裔總族的人權問題一直沒有徹底解決，現在又借著人權的大棒，干涉中國內政。」美國目的不是幫助香港，只是維持自己的霸權。

包承柯認為，「預料美國在選舉前會繼續加強對抗大陸，對台海局勢和香港問題進行干預，以國家政府的力量持續對大陸的高科技的企業不擇手段的打擊。」這些焦點轉移是否增加川普的支持度？有待觀察。可以確定的是，中美關係即使還不到新冷戰局面，未來只會更加緊張複雜。

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