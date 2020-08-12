拜登聯手亞非裔賀錦麗！民主黨內同聲叫好　歐巴馬：她已做好準備

▲加州民主黨參議員賀錦麗獲總統候選人拜登支持。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

美國民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）在宣布，加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）為副總統候選人，這位亞非裔的女性參政者瞬間成為媒體焦點。民主黨內齊聲讚揚這個決定，之前同為副總統人選的密西根州州長也表示支持。前總統歐巴馬在聲明中道，「她已經為這份職位做好準備。」

賀錦麗在司法界耕耘多年，曾任加州檢察長，現為代表加州的聯邦參議員，在黨內總統候選人初選時與拜登槓上，但最後退出，拜登在推特上形容她是「無畏的戰士」。而前總統歐巴馬在公開聲明中稱讚這個選擇，「拜登展現了他卓越的判斷力和品格，現實證明，這是總統必備的特質。」

上屆代表民主黨出戰的希拉蕊（Hillary Clinton）推文，「賀錦麗已經證明自己是令人難以置信的公務員和領導人，我知道她將成為拜登堅強的競選夥伴。」同樣接受過拜登審查的巴斯（Karen Bass）也表示，賀錦麗是副總統候選的絕佳選擇，她頑強地追求正義，且持續守護人民。曾是有力人選的密西根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）也在推特上支持賀錦麗。

賀錦麗雀屏中選，民主黨內大多樂觀看待，自她2016年當選參議員開始，一直被視為黨內崛起的新星，華爾街也都給予正面回應。但美國現任總統川普對此不以為然，大批賀錦麗「惡毒、沒禮貌」，指責拜登「反應慢」，人們不會為了副總統投票。