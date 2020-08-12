美頻退國際組織　陳冲：台灣應警覺美國是否為「戰爭」做準備

▲陳冲以「當前政經情勢對企業的影響與對策」為題，進行專題演講。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／台北報導

針對2020的政經局勢，前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲12日以一個字「沌」作詮釋，他並提醒當前中美關係激化，美國又陸續退出聯合國人權理事會、武器貿易公約、中導條約等，台灣可能要警覺，美國是不是做好戰爭準備？以及可能對台海造成的影響。

台北經營管理學院12日舉辦「不景氣對台商的影響與對策論壇」，陳冲以「當前政經情勢對企業的影響與對策」為題，進行專題演講，他首先提到，去年底媒體詢問他，該年的年度關鍵字為何，他當時說「沌」，如果把這個字拿到今年，在疫情和中美關係的背景下，「相信舉辦票選的話，會是第一名。」





▲台北經營管理學院12日舉辦「不景氣對台商的影響與對策論壇」。

陳冲進一步舉例，美國頻頻動用美國海外投資委員會（CFIUS）職權，在歷史上可以說是一種警訊，這代表美方開始「有時候不按牌理出牌」；另一方面，美國2016年退出聯合國人權理事會，2019年退出聯合國武器貿易公約、中短程導彈條約、巴黎協定，到今年7月宣布退出WHO，「美國退出各種組織，戰爭準備？」

陳冲坦言，上述協定很多都牽涉到戰爭的準備工作，且美國總統川普的個性難以預測。雖然陳冲強調，對於這件事情，還要打上一個問號，但台灣方面仍應該警覺，並留意美方在上述行為下，可能對國際、美中台情勢造成的影響。他舉例，國際危機組織（ICF）近期罕見將台灣列為全球情勢惡化區，就可見一斑。

另在經濟面上，陳冲認為，台灣防疫有成、GDP等指標看似良好，但多數依靠半導體，股票市場也彷彿「一個人的武林」，不容太過樂觀，加以疫情、美國總統大選等不確定因素，對未來的生活型態、經濟行為影響甚鉅，如供應鏈重組、由長鏈到短鏈，還有區域經濟整合等，「一定會有一些跟我們以前的想法不一樣。」

談到台灣企業的自處之道，陳冲建議，要關注金色供應鏈、中國大陸動向、重新省思全球化並分散風險，同時關注川普的競爭者，美國民主黨候選人拜登的思維，包括他相較於川普，更傾向與盟邦合作、與中國大陸合作、參與國際組織等。

陳冲還舉經濟學家Jan Tinbergen的地心引力模型 (Gravity model of trade)理論，說明兩經濟體GDP越大、距離越近，影響力就越大，而台灣在距離很近的地方，就有一個GDP規模很大的經濟體，如果假裝看不到、忽視它，是不太容易的，「到底該如何因應，要靠我們的智慧。」

最後，陳冲再次提到中美是否可能在南海「引戰」的話題，他認為，打仗對兩國都不會有利，且南海距離中國尚有距離，對美國尤其遙遠，撇開政治操作，合作應仍是對大家都有利的方向。