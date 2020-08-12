影／午後防豪雨地區出爐！「低壓近台」恐被命名7號颱無花果？　關鍵因素曝

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，今天（12日）迎風面南部、東南部有局部陣雨或雷雨，其他地區午後亦有局部陣雨或雷雨，有大雨或豪雨及大雷雨的機率。目前在日本南方海面有個低氣壓，未來朝台灣方向接近，至於是否可能死灰復燃，被命名成今年第7號颱風「無花果」（Higos），他也分析關鍵因素。

▲目前在日本南方海面有個低氣壓，未來發展還要再觀察。（圖／氣象局）

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中央氣象局預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今台灣附近水氣仍比較多，南部、東南部有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區以多雲為主，午後中部以北、其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率。

葉致均指出，周四起至下周二太平洋高壓影響，轉為夏天天氣型態為主，但因風向偏東南風，東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部和其他山區有局部短暫雷陣雨，其中周四至周六西半部山區有局部大雨發生機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

至於在日本南方海面有個低氣壓，葉致均分析，它目前維持普通低壓強度，持續往西移動，未來發展沒很高，雖預估會比較靠近台灣，但到台灣過程中會逐漸減弱，對台灣天氣不太有影響。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨在日本南方海面的熱帶低壓（TD08），因垂直風切大，結構仍呈現高低層分離，氣象局及日本氣象廳（JMA）皆認為其短期24小時內不致成颱，故在其「颱風消息」已無相關預報。

吳德榮說，最新美國系集模式（GEFS）模擬的路徑，熱帶低壓朝琉球南方（石垣、宮古一帶）海面前進，經過的海域海洋熱含量高是有利其發展的，但環境垂直風切大則是對其不利的，未來雖不致很快消散，但要很明顯發展也不是很容易；更關鍵的因素是颱風強度估計是主觀的，故未來有無死灰復燃，而獲得被命名的機會？很難說！已非純粹科學問題，是可以再觀察的。

▼葉致均分析，日本南方海面的低壓在靠近台灣過程中會逐漸減弱。（圖／氣象局）





吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今西南風持續為台灣附近帶來水氣，大氣很不穩定，迎風面南部、東南部有局部陣雨或雷雨，其他地區午後亦有局部陣雨或雷雨，有大雨或豪雨及大雷雨的機率。



吳德榮指出，周四至下周二恢復為晴朗炎熱，最高溫約35、36度，中午前後仍要防曬、防中暑；但大氣不穩定，午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨，仍有大雷雨發生的機率。

▼美國聯合颱風警報中心對低壓最新一報路徑。（點圖可放大／翻攝JTWC）

▼吳德榮說，美國最新系集模式（GEFS）模擬的路徑，朝琉球南方（石垣、宮古一帶）海面前進。（圖／翻攝tropicaltidbits）

▼各國模式最新預測低壓未來路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）