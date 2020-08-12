中一中、南一中再互槓「誰才是一中」　建中校友黃偉哲：這是阿共陰謀

▲台中一中校門口被掛上台南一中小書包。（圖／翻攝「靠北台中一中2.0」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

這真的是「瑜亮情結」，台南一中和台中一中最近又槓上了！兩校學生多年來爭論誰才是真正的一中，吵到連「台南人因為吃太甜而變笨」說法都出來了。對此，建國中學畢業的台南市長黃偉哲，11日呼籲兩校不要網內互打了，「我覺得搞不好是阿共派來的，這是阿共的陰謀！」

一名網友近日在臉書「靠北台中一中2.0」臉書粉絲團貼出一張照片，可見台中第一高級中學校門口，其中「中」字被掛上「國立台南一中」字樣的綠色小書包，嘲諷意味濃厚。對此，有中一中學生回嗆，南一中今年沒有人考上台大醫學院，就是因為吃太甜而變笨。

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▲▼台南一中和台中一中最近又槓上了。（圖／記者謝婷婷攝、翻攝Google Map）

對此，一名中一中學生受訪表示，「很多南一中的同學在跟我爭執說，一中是哪一間，我們當然支持自己的學校」，南一中應該被剔除。另一名中一中學生也說，榜單會說話，「我們學校榜單應該會比較好看。」

對此，南一中學生也不甘示弱，一名學生指出，「也不見得說真的考上醫科未來會比較幸福，所以我個人對醫科生，我們學校到底錄取多少，其實並沒有特別在意。」另一人表示，「也不是我們比較愛吃糖」，這是一個城市的偏見。

面對兩校學生開戰，黃偉哲連忙跳出來當和事佬，說大家各有特色，沒必要網內互打，「我們希望不要中了別人的陰謀」，在別人的學校掛台南一中的小書包，或是在中間二邊的論戰蓄意挑撥的人，「我覺得搞不好是阿共派來的，這是阿共的陰謀。」

▼黃偉哲表示，大家各有特色，沒必要網內互打。（圖／資料照／記者林悅翻攝）