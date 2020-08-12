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農曆「這3月」出生的人命超好！一輩子名利雙收　鬼月陰氣重卻財運旺

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▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，股市，投資，金錢。（圖／pixabay）

▲農曆7月出生的人財氣非常旺。（示意圖／pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

好運勢讓人順風順水，而這其實與生辰八字有關！專寫生肖命理的搜狐號《生肖乾坤》專欄，特別分享了「這幾月出生的人，一輩子名利雙收，晚年享盡兒孫福」，而在農曆7月出生的人雖然陰氣較重，但財運卻很旺。

農曆7月

請繼續往下閱讀...

在農曆7月出生的人雖然命中帶的陰氣比較重，但財氣非常旺，而且他們性格樂觀開朗，任何事情都他們手上，都會順順利利，看似不會成功的事，到他們手裡也會變得穩穩的，且橫財運勢很好，做事事半功倍，做的是別人的一半，得到的卻都比別人多。

▲家人，幸福時光，黃昏。（圖／視覺中國CFP）

▲農曆9月出生的人晚年後會享盡兒孫福。（示意圖／視覺中國CFP）

農曆9月

農曆9月出生在寶寶不僅能旺自身運勢，連身邊的至親也會沾光，他們還擁有過人的精力，在事業上、生意上永遠都保持幹勁十足的狀態，獲得好名聲，可以說，在早年的時候福星照命，晚年後也會享盡兒孫福，相當好命！

▲向心力，領導，積極，團隊，團結，辦公室，同事，員工，信心，工作。（圖／CFP）

▲出生在農曆10月的人一輩子不會碌碌無為。（示意圖／CFP）

農曆10月

出生在農曆10月的人可以說是人中龍鳳，天生就是聰明能幹的代表，注定擁有不平凡的人生。擁有不凡天賦的他們，無論男女都能創造奇蹟，前途一片光明，開創屬於自己的康莊大道，一輩子不會碌碌無為，注定會是名利雙收的成功人士。

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