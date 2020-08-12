法國獲報「TikTok要求刪影片」 動員大規模調查！最高罰2千萬歐元

▲法國也對TikTok展開行動。（圖／達志影像／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

法國國家資訊自由委員會（CNIL）指出，TikTok使用者5月收到要求刪除影片的訊息後投訴，並開啟歐盟一般資料保護規範（GDPR）權利聲明，由CNIL對TikTok進行大規模調查，包括個資保護、資訊流向等政策。若證實違反規範，TikTok最高將面臨2000萬歐元的罰款，或是4%的企業營業額。

根據法國《世界報》報導，北京字節跳動公司（ByteDance）旗下的TikTok先在印度被禁，美國也即將下架，現在法國監管單位也動員審查。

CNIL表示，監管單位指導該投訴民眾開啟歐盟一般資料保護規範的權利聲明，調查動作才能進行。

美國政治新聞網站Politico的記者勞拉（Laura Kayali）指出，CNIL的調查不只針對投訴的範圍，還會包括「個人資訊、權利行使、歐盟外的資訊流向、未成年人的相應措施等」。

France's privacy regulator is investigating TikTok. The probe was triggered by a complaint but is now much broader. It covers: the information of users, how rights are exercised, data flows outside the EU, measures taken for minors. https://t.co/fS8pwsK5gU — Laura Kayali (@LauKaya) August 11, 2020

▲Politico記者發文。（圖／翻攝自推特／@LauKaya）



若調查結果違反GDPR所規範內容，TikTok最高將面臨2000萬歐元的罰款，或是4%的企業營業額。

TikTok得知受CNIL調查則表示，「保護使用者的個人隱私及安全是首要任務」，將全力配合。

歐洲早有丹麥、荷蘭2國先對TikTok展開行動，報導指出，「荷蘭監管單位5月宣布要審查TikTok政策以保護未成年者個資後，歐洲各國的監管單位將聯合針對母公司字節跳動進行調查」，丹麥的資訊主管機關也在6月間啟動，因此，CNIL表示將加入目前歐盟行動。