法國獲報「TikTok要求刪影片」 動員大規模調查！最高罰2千萬歐元

▲法國也對TikTok展開行動。(圖/達志影像/美聯社)



記者崔子柔/綜合報導

法國國家資訊自由委員會(CNIL)指出,TikTok使用者5月收到要求刪除影片的訊息後投訴,並開啟歐盟一般資料保護規範(GDPR)權利聲明,由CNIL對TikTok進行大規模調查,包括個資保護、資訊流向等政策。若證實違反規範,TikTok最高將面臨2000萬歐元的罰款,或是4%的企業營業額。

根據法國《世界報》報導,北京字節跳動公司(ByteDance)旗下的TikTok先在印度被禁,美國也即將下架,現在法國監管單位也動員審查。

CNIL表示,監管單位指導該投訴民眾開啟歐盟一般資料保護規範的權利聲明,調查動作才能進行。

美國政治新聞網站Politico的記者勞拉(Laura Kayali)指出,CNIL的調查不只針對投訴的範圍,還會包括「個人資訊、權利行使、歐盟外的資訊流向、未成年人的相應措施等」。

