怒轟國民黨見笑死！　謝志偉：故意聽成習總統…不是耳誤是可惡





▲駐德大使謝志偉。（資料照／記者嚴云岑攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨指控，美國衛生部長阿札爾10日接見總統蔡英文時，第一時間口誤把「蔡（Tsai）」講成「習（Xi）」。對此，駐德代表謝志偉強調，聽20遍，就是聽到百分之百的「Presidency」，有些人不為台灣利益著想真是「Gainshiaocy」（台語見笑死）。

謝志偉在臉書表示，一心反台灣，反到留美的，英文聽力都變差，「我留德的，聽20遍，就是聽到百分之百的Presidency，而不是President Xi」，關鍵就在「Presiden」沒有「t」，若有「t」，後面跟的字，不管是子音或母音，都不能和前面的字合唸。

謝志偉指出，一旦合唸，就必然沒有「t」，而是「cy」，英文非法文，鼓勵兩姓聯姻，但是禁止兩字連音，這和「Agent Xi」（習特工）與「Agency」（署、單位、代理）完全同一個模式。

▲美國衛生部長阿札爾。（圖／記者屠惠剛攝）

對於堅稱阿札爾口誤的人，謝志偉狠酸，可悲，好腳好手的，不為台灣利益著想當個代理人，卻個個都搶著當「習特工」，簡直就是「Gainshiaocy」，這次別再聽錯了，結尾沒有「t」，還是「cy」，就是台語的「見笑死」。

謝志偉強調，重點不在「有無口誤」，而是在到底阿札爾說的是「presidency」，還是「President Xi」，他保證加背書，阿札爾的百分之百是「Presidency」，而非「President Xi」，就算是口誤，說的也不是「President Xi」，故意聽成「習總統」，這不是「耳誤」，這是「可惡」。

謝志偉還說，明明是台灣外交的一大步，偏偏有些人見不得台灣好，也就算了，還硬要「誤聽」成「習總統」，大家評評理，是不是過份了點？