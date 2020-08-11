南瀛及台南市工商研究社訪市議會　郭信良議長鼓勵多學多想

▲台南市南瀛國際工商經營研究社及台南市國際工商經營研究社一行人，到台南市議會參訪，受到郭信良議長和沈家鳳議員等人歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南瀛國際工商經營研究社及台南市國際工商經營研究社一行35人，11日下午在郭文俊社長與蔡佳宏社長共同率領下，到台南市議會參訪，同時在議會小型簡報室舉辦「南瀛園藝莊朝誠社友事業成果座談」，郭信良議長和沈家鳳議員一同接見，並鼓勵兩社成員平時多學習、多思考，為企業帶來新觀念。

郭信良議長指出，南瀛及南市國際工商經營研究社的成員們都是工商界人士，年紀較輕，開會時氣氛很活潑，而且個個都很上進，藉由每月舉辦的專家學者專題演講、工商講座等活動，充實自身的管理知識，進而提升企業的發展；台南市議員沈家鳳及李宗翰也都是傑出社友。

郭信良議長與社友們分享，因為家庭因素，他對農、漁、牧業都有了解，加上自己有興趣，只要有機會就多向人請教。當上民意代表後，這些過去的累積都派上用場，讓他對民眾的需求更能感同身受，所以問政及服務能深入人心，他藉此鼓勵大家多學多想，對事業一定有所幫助。

台南市南瀛國際工商經營研究社成立於1997年，成立至今23年，成員有157人；據了解，台南市國際工商經營研究社已有53年社史，成員約200名，台南市國際工商經營研究社在2021年將主辦全國年會，屆時全國13社的社友們將齊聚台南。

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