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台南1天傳11起尋短...　藍軍議員轟衛生局「自我感覺良好」

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▲國民黨台南市議會黨團議員，邀集衛生局及社會局相關單位，共同關心台南市民心理健康的問題。（圖／記者林悅翻攝）

▲國民黨台南市議會黨團議員，邀集衛生局及社會局相關單位，共同關心台南市民心理健康的問題。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市議會黨團議員，對於8月7日台南市發生多起尋短事件，11日特邀集衛生局及社會局相關單位，共同關心台南市民心理健康的問題。

市議員王家貞表示，不是說我們台南市是一個好住好談戀愛好養老的好地方嗎？怎麼會8月7日當天有11起輕生案件呢？衛生局非常負責任，於隔日發了一個新聞稿，希望讓大家更理解，更釐清我們台南市關於輕生的案件的狀況，但是似乎不足以回應社會的憂慮！

國民黨團非常關心每1條寶貴生命，台灣人的每1條命都值得我們大家共同來呵護。卻由於整個社會的快速變遷下強力的壓力無所不在，及近來疫情造成人際關係互動之間的問題，因此要向社會局以及衛生局了解台南市的相關自殺防治，以及自殺未遂的追蹤、關懷政府公部門做的如何？

王家貞表示，根據數字顯示在2005年時撥打自殺防治專線冇27926人次。但到了2018年時有78108人次；然而在2019年時增加了17％，來到了91693人次發出SOS的求救訊號。

王家貞詢問衛生局心理衛生科，對於自殺防治的方法及措施、以及人力及經費上是否有所不足？而對於每位市民有2次的免付費的心理諮商的機會是否有確實宣導？還有之前提及對於高樓大廈的頂樓設置關懷愛護生命的標語，讓欲跳樓尋短的民眾在最後一秒鐘可以再一次冷靜考慮！相關單位是否確實做到？

衛生局心衛科回覆，政府在每一行區設衛生所及夜間的心理諮詢服務，也確實補助兩次免費心理諮商。而高樓大廈的頂樓也有與各社區的管委會協商設置關懷的標語及布條，除外還可以到家服務的行動心理諮商。

林燕祝議員表示，每當聽到市民輕生的消息就令人相當的難過，黃偉哲市長是公衛背景，而台南市卻有高度的輕生率，自殺是可以防禦的，衛生局應做深入的檢討，並與社會局共同努力預防市民自殺輕生數據的居高不下現況！

林燕祝議員舉出說明在2019年在永康區就有40人次的自殺案例，這是一個相當可怕的數字。其中男性26人；女性14人，這是否顯示了男性在工作經濟上有沉重的壓力因素。而且全台南市自殺年齡最小的是14歲。林燕祝說，雖然衛生局表態說明台南市的自殺率是全國下降最多的，但衛生局是否了解其他縣市本來的自殺數據就遠低於台南市，卻還自我感覺良好？

林燕祝也說生命是可貴的，這類的家庭悲劇，黃偉哲市長及相關單位要努力防範及關心，用心妥善處理自殺問題。尤其是現在疫情造成市民經濟情形嚴峻，政府要如何防治及關懷是很重要的施政方向。

衛生局心衛科回覆：目前政府在獨居老人照顧上，成效很不錯。至於永康區的問題，會與永康區長連繫共同討論解決防治的有效方法。衛生局也表示分析了6月份自殺最大的因素為情感及人際關係的因素，所以會加強這方面的防範方法

盧昆福議員表示：衛生局要多多關心了解市民輕生的原因，是經濟工作？是體健康因素？或是情感因素？以目前情況而言應以經濟因素居多。以前的人民透過了努力看得到希望，但現在的民眾就算有努力還是看不到未來的，再加上社會的對立如此嚴重，而造成彼此間的冷漠缺乏關懷的愛心，所此對生命是輕易放棄的。政府是不是應有所作為呢？

衛生局心衛科回覆：若市民遇到就對問題會轉介到勞工局；若為生活上有困難會連絡社會局及相關的社會民間機構適時的給予物質及實質上的幫助以渡難關！

蔡淑惠議員指出，面對輕生者，是家人心中永遠的痛。相關單位要多方面了解情形及關懷有潛在性危機的家庭，多加關注邊緣人的寶貴生命及與家人朋友間感情的互動。對於各高樓頂樓的人員進出的管制，衛生局是否可與各大樓社區的管委會加以研究更安全的機制，加以防止跳樓事件的發生。

此外，蔡淑惠對市內醫療院所提出了建議。她表示當輕生者有求死念頭時，給予專業的關心慰問及輔導是相當重要且更有效率。所以各醫療院所對於重病或憂鬱症的病患，建議位於第一線的醫護人可以自動的向衛生局通報，給予及時的有效的關懷及開導，防範悲劇的發生。

衛生局心衛科回覆：有要求醫療院所對於自殺防治政策的配合及對高危險群要持續追蹤關懷。當醫療院所有案例時會轉介到衛生局或心理諮商師，進行各項的開導及協助。對於偏鄉也會透過行政體系，如鄰里長及民政科注入政府的資源、行動、夜間的諮商。

最後王家貞詢問衛生局對於相關的經費預算上是否足夠？因為2015年度到2019年度的醫療基金部分皆固定年繳回300萬給市庫。衛生局心衛科回覆：雖有中央的人力補助，但經費上還是需要的。王家貞表示，醫療基金是必須用在最有需要的地方，才能真正落實它的價值及功能。所以要求在有意義的業務必須上，用醫療基金來補貼當然可以！

此外，也要衛生局要多加宣導生命的價值及可貴，在平日生活中可以藉由穿梭在大街小巷的垃圾車加以宣傳政府的可諮商的措施及方法，另外對於木炭商及銷售的人員也多給予教育，讓他們能察言觀色給予適當的關心及警覺性，尤其是夜間購買木炭的民眾。政府各相關部會應多多傳遞政府是愛護及疼惜市民的，讓市民感受人間有愛有温暧。

國民黨團的議員們也再次提供了各種愛護生命的專線：1925：依舊愛我（自殺防治諮詢安心專線）；1995：要救救我（生命線協談專線）；1980：依舊幫你（張老師輔導專

台南市衛生局指出，該局心理衛生中心有一群默默付出，無怨無悔的志工大哥大姐們，每週定時服務自殺意念個案的追蹤與關懷。每個個案類型、狀況皆不同，有的是家庭成員相處問題、親子教養、男女朋友相處議題、求職不順等等問題，志工先從資料中了解個案基本資料及相關紀錄，來做對於個案的基本認識。初期先慢慢建立關係，循序漸進的取得個案的信任，可慢慢從個案口中得到更多訊息，來幫助我們更了解個案，關懷目的可讓個案覺得定時有人來電關心，自己也不再是一個人，有任何心事也可以跟志工們分享，不論是喜怒哀樂等事。志工從個案經歷中學習，志工相對回饋自己的人生經驗給個案，過程中需有更高的察覺性及耐心，一有狀況即時反應，是不可或缺的角色，感謝志工們的付出。

市長黃偉哲特別關心民眾心理健康，衛生局為提升市民心理健康，服務情緒有困擾的市民，提供市民可近性、由專業心理師提供更在地專業諮詢，想法轉個彎讓困擾及早解套。若您自覺心情焦慮不安，可先下載運用心情溫度計APP，隨時自行檢測，了解目前心理困擾程度，尋求適合自己的紓壓方法；若分數高達15分以上，表示您有重度情緒困擾，建議尋求專業精神科治療或接受專業諮詢。若暫時情緒無法紓解需要立即與人談談，可撥打衛生福利部24小時免費安心專線-直撥「1925」(依舊愛我)，讓專業人員來幫助您及您的朋友；或上班時間來電預約免費心理諮詢服務（06-3352982）。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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