中國人壽及秀峰公記慈善會推動微型保險　台南近9千名低收入戶受惠

▲台南市政府與中國人壽及秀峰公記慈善會合作推動微型保險，主動為台南市符合條件資格之低收入辦理投保，市長黃偉哲感示感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府8月起與中國人壽及秀峰公記慈善會合作推動微型保險，主動為台南市年滿15足歲至70歲符合條件資格之低收入戶民眾辦理投保，至少有8738名經濟弱勢者受惠。

台南市長黃偉哲親自出席10日舉辦合作推廣記者會，感謝中國人壽保險及秀峰公記慈善會與台南市政府攜手合作，一同為弱勢民眾撐起風險保護傘，並致贈感謝狀及英雄麵，感謝一同為社會公益付出的企業英雄們。





台南市長黃偉哲表示，弱勢民眾生活不易，即使有保險觀念，也可能沒有餘力負擔，但弱勢家庭若有成員發生意外，卻是最急需「被照顧」的族群，感謝中國人壽保險及秀峰公記慈善會與台南市府攜手合作，推動微型保險，為符合條件的經濟弱勢家庭提供保險保障，不致因意外發生死亡或失能等事故，使家庭或個人頓時陷入困境，協助政府建構完整社會安全網，及補強急難救助系統上的不足，陪伴低收入戶度過難關。





台南市社會局表示，這次弱勢微型保險合作，特別感謝中國人壽大力捐贈保費，以及長期服務在地弱勢家戶的秀峰公記慈善會擔任要保人，使民眾不需額外支付保費，即可獲得為期1年，投保金額30萬元的微型保險方案，萬一因意外事故傷害、失能或身故，可獲得最高30萬元理賠金，讓弱勢民眾可以在無需擔憂保費來源的前提下，擁有基本的意外保障。



台南市政府將持續推廣，宣導微型保險及提供符合資格的對象納保，對「微型保險」有任何疑問，可撥打06-2991111轉8733洽詢社會局社會救助科。

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