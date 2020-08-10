靈鷲山先修法會　「孔雀明王經暨瑜伽燄口法會」台南登場

▲靈鷲山台南分院召開，孔雀明王經法會之說明會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一場由靈鷲山策劃在2020年舉辦的第5場先修法會「孔雀明王經暨瑜伽燄口法會」，將於8月23日在台南中華醫事大學體育二館盛大展開，靈鷲山台南分院住持晟芝法師率領執事團隊，宣揚集力誦讀《孔雀明王經》，護國護民的利益。

台南分院住持晟芝法師表示，這場法會適逢農曆7月，參與法會能與眾生有形無形結善緣，凝聚歡喜磁場，歡迎地方各界共襄盛舉。晟芝法師說，這場「孔雀明王經暨瑜伽燄口法會」，目前正在積極籌辦中，傳達總本山開山方丈大悲願，法會將為個人家庭、國家社會，乃至於全世界全人類祈福，祈求孔雀明王降臨，帶來和平與善的流動力量，清淨病毒污染、安定人心恐懼。

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來自各方精研孔雀明王經或是參與佛教修行的在家居士，都將會不約而同的前來南，向地方宣揚修習孔雀明王經的好處，台南分院執事團隊也都各自分組進行各項任務的執行。

晟芝法師表示，孔雀明王是釋迦牟尼佛或阿彌陀佛的化身，主要功效在於消除毒害、消除病苦、護國息災、祈雨停雨等。《孔雀明王經》是中國自古以來帝王護國三大護國經典之一（《孔雀明王經》、《仁王經》、《守護國界主經》）。

靈鷲山開山方丈侍者大康法師、嘉義講堂住持顯義法師也受邀蒞臨台南向信眾開示，除了邀請各界參與法會活動宣導外，也開導大家要多多親近善的磁場，增長智慧，排除惡業，大家共振磁場，讓善業增長，形成保護金剛罩，護國護民。

2020年水陸第5場先修法會於8月23日 星期日（農曆7月初5）、地點在中華醫事科技大學體育二館，法會流程如下，8時30分~11時孔雀明王經上、中卷；11時~12時佛前大供；下午1時~2時孔雀明王經下卷；下午2時~3時恭請法師開示；下午3時20分~晚上8時30分五大士燄口。

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