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號召企業一起認養道路洗掃街　共維台南好空氣！

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▲台南市環保局每年推動企業道路認養，一同擴大台南市道路清潔維護範圍，提升道路整潔，並減少車行揚塵發生，維護台南好空氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局每年推動企業道路認養，一同擴大台南市道路清潔維護範圍，提升道路整潔，並減少車行揚塵發生，維護台南好空氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

車行揚塵是空氣中懸浮微粒污染來源之一，約佔20％，除台南市環保局、各區隊及公路總局合力維護道路外，環保局更每年推動企業道路認養，使企業回饋社會管道除捐贈物資或救護車外，更可透過以認養街道方式，一同擴大台南市道路清潔維護範圍，提升道路整潔，並減少車行揚塵發生，維護台南好空氣。

台南市長黃偉哲表示，懸浮微粒包括PM10及PM2.5，因粒徑甚小容易影響人體呼吸道系統，而造成過敏、咳嗽、打噴嚏等症狀。企業回饋社會之方式並非只有捐贈物資、救護車或復康巴士…等方式，亦可認養道路洗掃街，不但使周邊道路整潔，更可減少道路街塵再次被揚起，進而維護民眾呼吸好空氣的權益，此一善舉同時兼顧環境保護與公益，有助於敦親睦鄰及提升企業形象，並落實企業社會責任，可謂一舉數得。

環保局長謝世傑進一步說明，台南市目前道路總長度為4584公里，位居全國第2。2019年度共有72家企業及67處營建工地參與道路認養，維護長度高達5萬7,716公里。而2020年上半年度，已有臺南市各工業區服務中心（安平、保安、樹谷…等）、化工廠、預拌混凝土場、便利商店…等63家企業及45處營建工地簽署道路認養承諾書，維護道路總長度達2萬9391公里。在各公部門及民間企業齊力維護下，可削減總懸浮微粒（TSP）405.6噸、懸浮微粒（PM10）76.4噸外，且台南市乾淨道路（A級道路）比例亦明顯提升，由2019年80％至2020年現階段已達95％。為了持續擴大道路環境維護成果，並為台南市的空氣品質盡一份心力，誠摯邀請各企業、工商團體共同加入道路認養行列，有意願認養者，可撥打台南市環保局空噪科專線06-2605820洽廖小姐。

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