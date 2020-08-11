急性心肌梗塞發生率花蓮最高！胸痛胸悶冒冷汗　把握黃金時間速就醫

▲心臟內科主任陳郁志指出，若出現胸痛、胸悶、冒冷汗等症狀應立即就醫，把握心肌梗塞急救黃金時間。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日前中華民國心臟學會公布台灣各縣市急性心肌梗塞的發生率，花蓮縣竟高居全台之冠。花蓮慈濟醫院心臟內科主任陳郁志指出，急性心肌梗塞是冠狀動脈心臟急症中最嚴重的疾病，民眾若出現胸痛、胸悶、冒冷汗等症狀應立即就醫，把握心肌梗塞急救黃金時間。

心臟疾病蟬聯台灣十大死因第二名，其中急性心肌梗塞是心臟病死亡的主要原因之一，中華民國心臟學會依據健保公開資料庫分析全台各縣市急性心肌梗塞的發生率，花蓮縣竟以每十萬人口就有15.4人居第一名，南投縣、基隆市、台東縣緊接在後。

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「病人常常忍了又忍，拖到很不舒服才來就醫，有些人甚至自己騎車或騎腳踏車來就醫，但就醫了才發現醫院沒有心導管室可以做手術又要再轉院」花蓮慈濟醫院心臟內科主任陳郁志指出，這是最令心臟科醫師憂心的事，因為急性心肌梗塞是冠狀動脈心臟急症中最嚴重的疾病。

「冠狀動脈心臟病」簡稱冠心病，當環繞心臟的冠狀動脈因為脂肪及膽固醇積聚而成的斑塊，變得狹窄或硬化，稱為粥狀硬化。一旦冠狀動脈內的斑塊破裂就會造成血栓阻塞血管，即為急性冠心病。若是血管完全阻塞，則為急性心肌梗塞，嚴重時會導致猝死。

▲冠狀動脈粥狀血管硬化過程1.正常動脈 2.形成動脈硬化血塊 3.被血塊阻塞的動脈。

若是病人忍耐不適症狀加上到醫院的路途遙遠或轉院等等延後就醫的因素，很容易錯過治療心肌梗塞的黃金時間。陳郁志主任表示，花蓮慈院每年平均有六十至七十位急性心肌梗塞病人來治療，不少病友認為心肌梗塞是心臟痛，但其實不會痛，反而是持續胸悶，緊緊，吸不到氣的感覺，或是感覺好像有重重的東西壓在胸前，甚至是合併冒冷汗、噁心、想吐，悶痛的位置可輻射至手臂、脖子、上腹部、下巴、肩膀，當症狀持續時間超過十五分鐘，有高度可能是心肌梗塞。

若是有以上症狀，陳郁志主任也建議病友撥打119請求救護車送醫，千萬不要自行開車或騎車就醫。陳郁志醫師表示，因為花蓮縣消防局救護車上備有智慧雲端救護系統回傳十二導程心電圖，讓急診室掌握患者生命徵象，而心電圖則回傳至消防局心電圖群組，由花蓮縣各心臟內科醫師協助判定，一旦判斷為急性心肌梗塞時，救護車就會將病人送往有心導管室的醫院治療。

▲當冠狀動脈的血管壁裡面有不好的油（黃色處）堆積，而造成血管阻塞時，血管的血流量就會變小。

陳郁志主任說，花蓮慈院急診室一收到通知，就會立即通報救心小組，在病人到院前做好心導管手術準備，待病人一抵達醫院，就能通過綠色通道進入心導管室手術，能大幅度縮短病人到院後等待進入心導管室的時間，讓醫師能搶在黃金九十分鐘內打通血管，順利完成救援任務。

陳郁志醫師也提醒，現在天氣炎熱，若是水分補充不足，又是有抽菸習慣及高風險族群，包含高血壓、糖尿病、高血脂症等「三高」的病友，更要小心因為水分不足導致血液黏形成血栓，可能會引起急性心肌梗塞。

現在報復性旅遊，花蓮遊客增加，出來玩的健康管理預防更是重要。陳郁志醫師指出，冠心病病友出遊，不可自行中斷藥物，避免突發急性心肌梗塞。若有急性冠心病症狀，更要及早叫救護車至急診就醫，不可耽誤。也要適當減少生活壓力，養成固定的運動習，保養血管充滿彈力，可以避免血管粥狀硬化與老化，都是遠離冠心病的養心秘訣。但心臟病病友的運動，不能過度激烈運動，像是馬拉松或三鐵活動要視身體狀況量力而為；普通運動則是做到有喘即可，若喘到無法說話就是過度運動。

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