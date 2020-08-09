台中離奇車禍！保時捷遭追撞駕駛沒事　車開走200米自撞分隔島竟身亡

▲保時捷遭追撞人沒事，事故處理完離開竟自撞身亡。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

離奇車禍！朝馬路虹揚橋8日發生連環車禍，3車僅車損人無礙，警方處理後，被撞的保時捷張姓男子才離開，竟在下橋後約200公尺的環中路口自撞分隔島，經送醫後仍宣告不治。由於沒有外力介入，加上張男本身有心臟舊疾，檢警9日相驗後確認張男是心肺衰竭致死，已發還家屬處理後事。（本文於16:50更新）

第六警分局昨日下午3點49分獲報，朝馬路上虹揚橋往環中路方向下橋處發生追撞車禍，警方到場發現，一輛馬自達小客車從後方撞上黑色保時捷，再推撞前方賓士車。由於現場無人受傷，且車損還算輕微，員警經排除3人酒駕，現場量測採證並完成3人筆錄後，約1小時就讓相關人離開。

▲▼白色馬自達追撞黑色保時捷及賓士，3人都沒受傷。（圖／民眾提供）

豈知，開保時捷的49歲張男離開才幾分鐘，下橋後到環中路口時，竟自撞分隔島後，再撞上路樹，距離前一個事故地點才200公尺。員警見狀，立刻上前查看，發現坐在駕駛座的張男已無呼吸心跳，立刻通報119。消防隊將張男立刻送醫急救，但最後仍宣告不治。

▲▼保時捷離開下橋到環中路口，竟自撞分隔島路樹。（圖／民眾提供）

警方發現，保時捷自撞雖力道比前一次車禍大，但僅車頭毀損，其他都無損傷。現場採證，也無其他車輛與該車發生車禍意外跡證，經聯繫張男家屬，發現他有心臟舊疾，心臟裝有支架。

檢察官與法醫下午到台中殯儀館相驗死者，最後確認張男死因為心肺衰竭，家屬對死因沒有意見，結束後已發還給家屬。

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