逛市場遭大西瓜撞胸口...桃園婦返家胸痛急就診　被診斷出主動脈剝離！

▲桃園市1名婦人逛菜市場時不慎被滾落西瓜撞上，當時沒事但返家後卻胸口劇痛急忙就診，醫師電腦斷層掃描診斷是主動脈剝離，需住進加護病房開刀治療。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名婦人日前因胸口劇痛急忙向衛福部桃園醫院求診，婦人聲稱當天上午在菜市場買西瓜時，不慎被滾落西瓜撞上胸口，當時以為沒事，但返家卻突然冒冷汗且胸口劇痛才趕緊求診，醫師經電腦斷層掃檢測後發現是主動脈剝離，必須住加護病房等候開刀治療，婦人當場嚇傻，還說被西瓜撞到竟然要住進加護病房開刀，怎麼這麼嚴重？

據衛生福利部桃園醫院副護理長楊子慧指出，這名婦人就醫後，向醫師提出自己被西瓜撞到後察覺胸口劇痛，醫師直要她趕緊住進加護病房，直覺「被西瓜撞到需要住加護病房還要開刀」感覺不可思議。

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但據部桃醫師解釋，主動脈剝離是一種急性心血管疾病，因主動脈血管擁有多層結構，某些因素會使血管內膜出現裂縫，血液從裂縫溢出至中膜，產生新的血液流動空間，醫學上稱為「假腔」，一旦血液流入假腔，原來主動脈的血流將會減少，影響身體其他部位之供血量，導致器官缺血發生劇痛。

楊子慧強調，主動脈剝離典型症狀為胸痛，患者會感覺有股力道在拉扯胸腔，痛覺還可能蔓延至上背部，依缺血部位不同出現腹痛、腰痛、昏倒、無法說話、失去視力、半側肢體無力、呼吸困難、單側脈搏微弱等症狀，最嚴重狀況則是主動脈破裂，致死率極高不可忽視。

楊子慧建議，要如何防範主動脈剝離，有血壓問題患者平時應自行監控血壓，遵照醫師囑咐，切勿自行減藥或停藥，飲食原則也以「少油、少鹽」為原則，留意體重是否在標準值內；此外，吸菸會導致血管收縮、血壓上升、血管硬化等後遺症，更可能提升管壁破裂機率，提醒有抽菸習慣者最好要戒菸。

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