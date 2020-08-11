紫南宮旁開出15.6億大獎旺財運超驚人　命學教授楊登嵙揭關鍵「5秘密」

▲ 香火鼎盛竹山紫南宮。（圖／記者謝孟儒攝）

記者郭世賢／綜合報導

南投縣竹山鎮紫南宮福德正神發放「母錢」、求「發財金」最具知名，每年新年吸引大批民眾漏夜排隊搶「母錢」，慣例由紫南宮主委莊秋安發送「母錢」，吸引9萬名信眾排隊領取，人龍長達8公里。旺財的魅力實在驚人！最近威力彩7月27日開獎，頭獎上看31億元獎金也落在紫南宮福德正神旁的樂透彩劵行。紫南宮旺財運的驚人秘密為何？對此，國際命學教授楊登嵙博士一一揭曉。

【位在蛇穴】：依據《周公解夢》蛇是土地公的代表，也代表財，蛇在夢境中出現，要咬您、盤屈束縛您甚至把您咬流血了，近日可得財，但蛇若死了，近日破財，即使是真實生活，蛇突然出現在家中也是一樣。紫南宮福德正神背後有一塊長草的空地，那就是蛇穴，早期該草地動工之時發現底下有數百條大小不一的活蛇，這個蛇穴帶動這裡靈驗無比的財氣，至今偶爾仍有蛇出沒。（見圖一）

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▲ 紫南宮福德正神背後有一塊空地，那就是蛇穴，帶動靈驗無比的財氣。（圖一）

【五路會明堂】：紫南宮的天公爐前有五條路聚集，路如同水，五水聚前方明堂，如同五路財神齊聚，財源就滾滾而來。（見圖二）

▲ 五水聚前方明堂，如同五路財神齊聚，財源就滾滾而來。（圖二）

【玉帶環腰】：紫南宮旁有濁水溪圍繞，形成「玉帶環腰」，聚財旺財能力加倍，可幫助更多士農工商的黎民百姓。（見圖三）

▲ 紫南宮旁有濁水溪圍繞，形成「玉帶環腰」，聚財能力加倍。（圖三）

【皇帝敕封】：早期沒有大橋，聯絡交通只有靠竹筏，濁水溪暴漲就經常有意外發生，323年前清康熙27年（西元1687年）紫南宮福德正神在此鎮守後，地方就非常平靜，據傳清朝官員就寫奏摺稟告嘉慶皇帝，清朝嘉慶皇帝乃敕封紫南宮福德正神。一般福德正神帽子是布帽，而紫南宮福德正神戴的是官帽。有皇帝敕封，神格較大，能力較高。（見圖四）

▲ 一般福德正神帽子是布帽，而紫南宮福德正神戴的是官帽。（圖四）

【「母錢」是純金純銀】：世界上傳導力最好的金屬依序是金、銀、銅、鐵，各宗教神佛的「金身」為何要使用黃金打造？甚至是教堂、廟宇、佛寺的屋頂及藻井都用黃金打造？因為傳導力好，靈驗度較高。（見圖五）

▲「母錢」表面是使用純金純銀，所以，靈驗度較高。（圖五）

紫南宮主委莊秋安表示，「母錢」的生產商可是發心生產製造，「母錢」表面是使用純金純銀，所以，靈驗度較高，大家爭相來紫南宮向福德正神求「母錢」。

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