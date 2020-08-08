快訊／南投「酒駕殺人」再一樁！草屯鎮公所民政課長凌晨返家　慘遭醉男撞斃

記者白珈陽、莊智勝／南投報導

南投縣埔里昨才傳出一名2歲女童遭到酒駕的小貨車駕駛撞斃，一家人父親節團圓天倫夢碎；豈料今（8日）凌晨近1時草屯鎮再傳出酒駕死亡車禍，草屯鎮公所民政課課長凌晨騎機車返家，不料卻遭酒醉男子駕駛自小客車撞上，當場身亡。目前全案細節為何，警方正在深入調查釐清中。

▲草屯鎮公所民政課長林炯欽。（圖／翻攝臉書，下同）

警方初步調查，這起酒駕車禍發生在今凌晨近1時，當時草屯鎮公所民政課課長林炯欽騎乘機車準備返家，不料行經草屯鎮碧山路時，卻遭到自小客車撞上重傷，經送醫搶救後仍宣告不治死亡；更可惡的是，肇事的盧姓男子撞到人後並未停下，而是加速逃離，事後自知難逃法網，才在家人的陪同下折回現場。

▲林姓課長的機車被撞得面目全非。（圖／民眾提供）

警方指出，肇事的盧男27歲，酒測值高達0.56mg/L，明顯超標。草屯鎮長簡景賢聽聞噩耗後也相當悲痛，表示林課長昨晚還協助舉辦父親節活動，眾人忙到深夜，連晚飯都沒吃，收工後隨即各自返家，不料凌晨竟傳來噩耗。簡景賢指出，林課長平時工作認真、負責，在接獲通知後已立即派員前往給予家屬慰問，並協助處理後事。

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