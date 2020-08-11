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路邊撿「泰文符咒」百鈔！他秒衝回家拜拜洗澡　內行人曝：招財錢母

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

▲百元鈔票上有著符咒班的圖畫。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

記者施怡妏／綜合報導

在路上撿到大筆的金錢，一般人會拿到警察局報案，或是當作沒看到，害怕惹事上身。一名網友日前在路上撿到一張百元鈔票，沒想到上面竟然畫著奇怪的圖畫，嚇得他趕緊把鈔票放到騎樓邊，回家立刻燒香拜拜。網友們看完後留言解答，「是泰國錢母！」

原PO在臉書「爆料公社公開版」發文，日前在回家路上的超商旁，看到地上有一張「摺起來」的百元鈔票，因為好奇所以撿起來察看，沒想到鈔票上竟畫著符咒，還寫著看不懂的文字。他一看後嚇到，「當下馬上放到騎樓旁邊，我沒有打開，不知道會不會被詛咒」，之後立刻衝回家拜拜，洗澡淨身，希望可以平安無事。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

請繼續往下閱讀...

▲▼原PO看到後嚇壞，趕緊放道騎樓旁，回家燒香拜拜洗澡。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

貼文一出後，網友在底下留言，「撿到立馬去花掉就沒事了」、「如果是我，當下我也會嚇死不敢拿」、「好有勇氣，我都不敢撿」、「這沒涉及毀損國幣嗎」、「還不趕快拿去買樂透，搞不好就是財神在招手了」、「詛咒應該是用血去寫的」。

也有許多網友解答，「通常泰國的錢母都是廟宇的主持僧侶（泰國認證）寫上去並且唸經加持過的，招財用」、「這好像是泰國經文」、「泰國錢母，如果不想留住，可以送回去泰國廟或是送給泰國師父」、「泰國高僧畫的錢母！放在皮夾裡聚財的」、「這是招財師父加持的，我也有，要放皮包」、「你把財往外推了」。

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