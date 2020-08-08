影／傷心父親節！酒駕撞死草屯鎮公所民政課長肇逃　他4子女失支柱…鎮長怒：太狠心

記者李忠憲／南投報導

南投埔里7日才發生一起酒駕撞死2歲女童車禍，豈料8日凌晨1時許，草屯鎮再度傳出酒駕死亡車禍。草屯鎮公所民政課長林炯欽與草屯鎮代陳家財騎機車雙載，卻遭到盧姓男子酒駕撞上，林炯欽當場身亡，而陳家財則重傷，目前仍在加護病房觀察中。

▲草屯鎮代與鎮公所民政課長凌晨機車雙載返家，卻遇上酒駕車禍，民政課課長慘死、鎮代命危進加護病房。（圖／民眾提供）

警方初步調查，事發當時，負責承辦草屯鎮模範父親表揚活動的林炯欽，與一同參加表揚活動的陳家財騎車雙載準備返家，當時由陳家財騎車，但沒想到，2人行經草屯鎮碧山路時，卻遭到盧男酒駕撞上，林炯欽送醫後傷重不治，留下4名子女，讓家屬悲慟不已。

▲據悉，陳家財明天就要度過55歲生日，卻遇上車禍，目前仍在加護病房觀察中。（圖／翻攝草屯鎮公所網站）

此外，據了解陳家財明天就要過55歲生日，但如今卻遇車禍重傷，目前仍在加護病房，讓家屬相當難過。警方指出，肇事的盧姓男子撞到人後並未停下，而是加速逃離，事後自知難逃法網，才在家人的陪同下折回現場，而他經過酒測後，酒測值竟高達0.56mg/L，明顯超標。

草屯鎮長簡景賢聽聞噩耗後也相當悲痛，表示林課長昨晚還協助舉辦父親節活動，眾人忙到深夜，連晚飯都沒吃，收工後隨即各自返家，不料凌晨竟傳來噩耗，他也忍不住痛批肇事盧男，「太狠心」，撞了人還肇逃。簡景賢指出，林課長平時工作認真、負責，在接獲通知後已立即派員前往給予家屬慰問，並協助處理後事。

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