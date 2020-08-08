史上首次個資疑遭爆料！　威力彩2頭獎得主最晚「3個月現身」

▲台彩首次頭彩得主個資遭到爆料，開獎一周2個得主都還沒現身。（圖／資料照、記者周宸亘攝）



記者林彥臣／綜合報導

威力彩連槓47期在7月27日開出頭獎，31.2億的頭獎彩金2注均分，分別獎落台北市大安區與南投竹山鎮，各可分得15.6億元，開獎至今已經超過一周，2注得主都還沒領獎，其中台北大安區得主在PTT上遭到爆料，疑似為台新銀行員工集資包牌，相關的說法更在網路上傳出多種版本。

7月30日有PTT鄉民爆卦，台新銀行法金部門10人包牌，都不到40歲，而且通通提出離職。台新銀行對此回應，網路瘋傳本行法金同仁包牌中頭彩爆發集體請辭云云，純屬網友虛構。

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7月31日爆出LINE對話紀錄，其中一名中獎員工堅稱那張威力彩是自己買的，不願和其他合資者平分獎金，打算自己一個人獨吞，其他合資者目前已經準備要開告。

根據《今周刊》報導，該部門有13個人，其中有10個人參與集資，部門上班也瀰漫詭異氣氛，就怕突然有人來提離職，銀行內部也透露，過去大家就曾集資買彩券，偶爾有人中小獎，還會請喝飲料，但這次彩金金額太高，氣氛都變了，簡直是考驗人性。

▲台新法金部門頭獎人數從10人變成4人。（圖／翻攝Google地圖）



資深媒體人狄志為在《新聞挖挖哇》透露，一位好友同事的太太就是在威力彩得主任職的台新銀行上班，其實包牌人數不是外界盛傳的10個人，而是「4個人」，所以每個人分得的金額反而更多，從原本的1億多變成4億多，而財經專家詹惠珠也表示，名單能傳得這麼細，都是40歲以下年輕人，爆料的可信度滿高的。

8月6日爆出台新包牌組合，彩券持有人的身分遭到起底，是一位年輕漂亮身材好的女員工，而且姓氏筆劃只有6劃，這位女員工所服務的法人金融部門，主要客戶包含塑膠、紡織等傳統產業；名字3個字、姓氏筆畫六劃的她，是從RM的助理做起，也就是幫RM寫報告、聯絡公司。

台灣彩券公司則表示，到昨（6）日下班為止，這兩注得獎者都沒有和台彩聯絡。依照台彩規定，得主可在開獎日起次日3個月內領取。

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