喊出「高雄人的寧靜革命」　吳益政：讀稿機和背稿機中間選民無法接受！



▲高雄市長候選人吳益政喊出「高雄人的寧靜革命」 。（圖／吳益政團隊提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選倒數4天！民眾黨候選人吳益政喊出「高雄人的寧靜革命」，呼籲把城市的權力拿回市民手上，找回城市主體性，政黨應該團結人民，而非分裂人民。也拿出歷年投票資料數據指出，有54萬中間選民投給兩大黨之外的選擇，因此中間力量將改變高雄，近期支持吳益政表態率也大幅提高。

▲高雄市長候選人吳益政喊出「高雄人的寧靜革命」 。（圖／吳益政團隊提供）

民眾黨候選人吳益政指出，這幾年有些政治人物為了爭權奪利，讓派系鬥爭的喧囂淹沒了光榮感。市政府持續與人民對抗，過去曾經和民進黨議題合作的社運團體，也選擇站在民進黨的對立面，旗山的廢爐渣，大溝頂拆除爭議，中央公園護樹案，十全果菜市場等，公民運動烽火四起，但陳菊主政的高雄市政府始終充耳不聞。於是，民進黨在陳菊的最後一任拿到99萬選票的高峰之後「走鐘」了。

吳益政認為，當國、民兩黨分別推出，一個沒有準備好的讀稿機、一個「官派市長」的背稿機，中間選民完全無法接受，在市場和街頭可以嗅到高雄即將改變的味道。因此喊出「高雄人的寧靜革命」，呼籲把城市的權力拿回市民手上，找回城市主體性，不只是選舉結果開創性的改變，更是政治文化的移風易俗，要讓以後的選舉，回歸政策辯論，而不是口水和抹黑。

競選總幹事蔡壁如以歷史投票資料所顯示的趨勢，中間選民一直是左右選情的關鍵。蔡壁如說，1998年謝長廷終結國民黨的官派市長、2018年韓國瑜終結民進黨執政，今年6月市民把交出去的權力收回來，都不是某個政黨贏得選舉，而是中間選民改寫了高雄的歷史，現在正是中間選民決定高雄未來的關鍵時刻。

另外，從民進黨陳菊2014年的99萬票高峰，到陳其邁2018年潰敗的74萬票，中間差距約25萬票，顯示中間選民對民進黨的失望。中間選民曾經給過國民黨機會，韓國瑜2018年的89萬票高峰，降到2020年總統的61萬，差距為28萬票，與最低的31.9萬票防線，中間差距則約57萬票。這些擺盪的選票至少有25至28萬票，不能汙名化為牆頭草，而是中間選民自主性的表現。

再從2020年政黨票的資料，有54萬中間選民投給兩大黨之外的選擇，和藍綠板塊三方天下，被稱為「賓士板塊」，但主流政黨和媒體刻意忽視。雖然只有兩個小黨跨越5%門檻，他們還是勇敢投給小黨，不會因為被兩大黨恐嚇「浪費選票」就不投。他們重視的是人格操守和政策，蔡壁如解析54萬4955，中間力量改變高雄的密碼，就是54萬4955個有勇氣、有自主性的高雄人，勇敢投給自己覺得「最好的候選人」。

蔡壁如也提到，這一個多月以來她勤走菜市場、街口掃街拜票 ，很多在市場擺攤的攤商跟她說，過去兩黨的貪污集團都讓民眾投不下去。這些基層都是中間選民，最近一週支持吳益政表態率大幅提高。