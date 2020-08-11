　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

喊出「高雄人的寧靜革命」　吳益政：讀稿機和背稿機中間選民無法接受！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲高雄市長候選人吳益政喊出「高雄人的寧靜革命」 。（圖／吳益政團隊提供）
▲高雄市長候選人吳益政喊出「高雄人的寧靜革命」 。（圖／吳益政團隊提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選倒數4天！民眾黨候選人吳益政喊出「高雄人的寧靜革命」，呼籲把城市的權力拿回市民手上，找回城市主體性，政黨應該團結人民，而非分裂人民。也拿出歷年投票資料數據指出，有54萬中間選民投給兩大黨之外的選擇，因此中間力量將改變高雄，近期支持吳益政表態率也大幅提高。

▲高雄市長候選人吳益政喊出「高雄人的寧靜革命」 。（圖／吳益政團隊提供）

▲高雄市長候選人吳益政喊出「高雄人的寧靜革命」 。（圖／吳益政團隊提供）

民眾黨候選人吳益政指出，這幾年有些政治人物為了爭權奪利，讓派系鬥爭的喧囂淹沒了光榮感。市政府持續與人民對抗，過去曾經和民進黨議題合作的社運團體，也選擇站在民進黨的對立面，旗山的廢爐渣，大溝頂拆除爭議，中央公園護樹案，十全果菜市場等，公民運動烽火四起，但陳菊主政的高雄市政府始終充耳不聞。於是，民進黨在陳菊的最後一任拿到99萬選票的高峰之後「走鐘」了。

吳益政認為，當國、民兩黨分別推出，一個沒有準備好的讀稿機、一個「官派市長」的背稿機，中間選民完全無法接受，在市場和街頭可以嗅到高雄即將改變的味道。因此喊出「高雄人的寧靜革命」，呼籲把城市的權力拿回市民手上，找回城市主體性，不只是選舉結果開創性的改變，更是政治文化的移風易俗，要讓以後的選舉，回歸政策辯論，而不是口水和抹黑。

競選總幹事蔡壁如以歷史投票資料所顯示的趨勢，中間選民一直是左右選情的關鍵。蔡壁如說，1998年謝長廷終結國民黨的官派市長、2018年韓國瑜終結民進黨執政，今年6月市民把交出去的權力收回來，都不是某個政黨贏得選舉，而是中間選民改寫了高雄的歷史，現在正是中間選民決定高雄未來的關鍵時刻。

另外，從民進黨陳菊2014年的99萬票高峰，到陳其邁2018年潰敗的74萬票，中間差距約25萬票，顯示中間選民對民進黨的失望。中間選民曾經給過國民黨機會，韓國瑜2018年的89萬票高峰，降到2020年總統的61萬，差距為28萬票，與最低的31.9萬票防線，中間差距則約57萬票。這些擺盪的選票至少有25至28萬票，不能汙名化為牆頭草，而是中間選民自主性的表現。

再從2020年政黨票的資料，有54萬中間選民投給兩大黨之外的選擇，和藍綠板塊三方天下，被稱為「賓士板塊」，但主流政黨和媒體刻意忽視。雖然只有兩個小黨跨越5%門檻，他們還是勇敢投給小黨，不會因為被兩大黨恐嚇「浪費選票」就不投。他們重視的是人格操守和政策，蔡壁如解析54萬4955，中間力量改變高雄的密碼，就是54萬4955個有勇氣、有自主性的高雄人，勇敢投給自己覺得「最好的候選人」。

蔡壁如也提到，這一個多月以來她勤走菜市場、街口掃街拜票 ，很多在市場擺攤的攤商跟她說，過去兩黨的貪污集團都讓民眾投不下去。這些基層都是中間選民，最近一週支持吳益政表態率大幅提高。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／大雷雨來襲！　新北市、桃園市一級淹水警戒
人妻遭惡意逼車！黑衣男下車「狂拍車窗」　網釣出本尊怒反擊
高層全落跑！康友-KY「慘吞3根跌停」　收盤1.8萬張單求賣
獨／首例偵查庭內「喝威士忌睡14hrs」！　檢認定他沒酒駕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

稱解放軍攻台「首戰即終戰」　周玉蔻怒罵馬英九「丟臉」：王八蛋！

阿札爾訪台中國跳腳　蘇貞昌籲中多照顧人民：別破壞區域和平

LIVE／美國衛生部長阿札爾赴台大公衛學院　發表公開演講

韓國瑜團隊輔選李眉蓁　陳其邁陣營批：真的把高雄人當成塑膠

陳柏惟自爆⋯郭克銘曾找上門求認識　還有人「開價300萬」陳情

韓國瑜團隊幫李眉蓁輔選　黃文益批「把市民當塑膠」：詐騙集團沒離開高雄

時力黨團籲速修《港澳條例》　明定港人申請政治庇護資格

喊出「高雄人的寧靜革命」　吳益政：讀稿機和背稿機中間選民無法接受！

快訊／韓國瑜考慮現身力挺李眉蓁　選前之夜國民黨廣邀歷任主席

軍士官涉聯手自盜6千片口罩　國防部：嚴厲處分絕不寬貸

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

吳宗憲懷念羅霈穎「永遠的美女」　憶她急性子：人生路上也走那麼快...

于楓兒悼羅霈穎「希望跟媽媽互相照顧」　薔薔曝羅姐「貼心舉動」：私下很溫柔

北榮病患砸玻璃大鬧醫嚇躲廁所　繼續住院惹議...警：尊重醫師決定

Makiyo蹲地痛哭「為什麼突然走掉了」　羅霈穎12日冥誕：一定要陪到最後..

外送員送餐不滿備註要爬2樓！台中女點餐慘遭他「重拳揮左臉」

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

宥勝爬山滑倒受傷「演技大爆發」！　面露痛苦表情…女兒.老婆超心疼

《與惡》姐弟戀！曾沛慈「夢想和男友看棒球」　林哲熹有陰影：妳看過我開球嗎？

稱解放軍攻台「首戰即終戰」　周玉蔻怒罵馬英九「丟臉」：王八蛋！

阿札爾訪台中國跳腳　蘇貞昌籲中多照顧人民：別破壞區域和平

LIVE／美國衛生部長阿札爾赴台大公衛學院　發表公開演講

韓國瑜團隊輔選李眉蓁　陳其邁陣營批：真的把高雄人當成塑膠

陳柏惟自爆⋯郭克銘曾找上門求認識　還有人「開價300萬」陳情

韓國瑜團隊幫李眉蓁輔選　黃文益批「把市民當塑膠」：詐騙集團沒離開高雄

時力黨團籲速修《港澳條例》　明定港人申請政治庇護資格

喊出「高雄人的寧靜革命」　吳益政：讀稿機和背稿機中間選民無法接受！

快訊／韓國瑜考慮現身力挺李眉蓁　選前之夜國民黨廣邀歷任主席

軍士官涉聯手自盜6千片口罩　國防部：嚴厲處分絕不寬貸

習近平要求對「浪費餐飲」立法　營造「浪費可恥、節約為榮」氛圍

食力／疫情促使各國外送業績翻倍　環保只能被犧牲？

大聯盟考慮季後賽仿NBA集中　「泡泡聯盟」保障順利進行

稱解放軍攻台「首戰即終戰」　周玉蔻怒罵馬英九「丟臉」：王八蛋！

快訊／中職新莊富邦對樂天　雨勢太大宣布延賽

中職／羅根上一軍拯救悍將打線　杜西下二軍

繼華為之後　TikTok槓上白宮：準備提告美國封殺令！

搬家後味道沒變　這3家人氣小吃再入榜米其林比必登

快訊／雨彈炸北台！水利署示警：新北市、桃園市一級淹水警戒

尹熙錫爆被逼到輕生「公司只出面一次就神隱」　網見回應氣炸

騎士闖紅燈「神風式5秒硬衝」　路口過一半警追出網：超療癒

政治熱門新聞

他怒轟楊志良無知：關鍵時刻扯後腿

蘇嘉全OUT鄭文燦上？　傳12月後將有市長入閣

獨／李登輝遺體週五火化　追思禮拜在濟南教會

連署書剛送中選會…罷捷團體取消擺攤

「解放軍攻台首戰即終戰」　馬英九：美軍不可能來

美日政要若染疫　陳時中負責？名嘴超酸回應

王世堅「3點」破解彰化萬人檢測潮

行政院：慶富案是馬時代秘書長簡太郎做「民眾服務」

吳釗燮：台灣面對威脅已是家常便飯

中校涉偷6000片口罩　後指部回應了

米克拉逼近　北市勞動局：工程單位加強職安措施

阿札爾訪台　陳文茜：給疫苗最實際

蔡英文被稱「習總統」？　羅智強批總統府硬拗

江啟臣恐遭逼宮？　國民黨青年曝李眉蓁「得票率」是關鍵

更多熱門

相關新聞

警抓22歲待業男網路恐嚇　李眉蓁說話了！

警抓22歲待業男網路恐嚇　李眉蓁說話了！

高雄市長補選倒數4天！國民黨候選人李眉蓁卻遭網友在新聞臉書粉專上留言：「砍李眉蓁比砍情敵好多了吧，還能領優良市民獎章呢！」左營分局，5日鎖定涉案的22歲王姓男子，9日上午前往他的住家，將人查緝到案。而李眉蓁說，這名男子是位年輕人，願意給他機會，希望他以後不要再做這種恐嚇動作。

韓國瑜親自拜託！韓市府團隊沒解散李眉蓁站台

韓國瑜親自拜託！韓市府團隊沒解散李眉蓁站台

柯文哲嗆「不告是狗」2議員告柯P涉貪汙！

柯文哲嗆「不告是狗」2議員告柯P涉貪汙！

留言「砍李眉蓁比砍情敵好多了吧」　22歲男落網

留言「砍李眉蓁比砍情敵好多了吧」　22歲男落網

國民黨批不敢簽反貪切結書　陳其邁陣營反擊

國民黨批不敢簽反貪切結書　陳其邁陣營反擊

關鍵字：

2020高雄市長補選吳益政

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

《麻辣鮮師》黃主任消失10年近況曝光！

4人蚯蚓坑玩水2死！死者身分曝光

澎恰恰宣布破產扛億元巨債　楊繡惠給出1建議！

42個籃球場大「北市生態公園」落成

米克拉颱風　停班停課懶人包

民眾退房隔天接飯店來電索賠

《RM》全昭旻爆熱戀！　IG發文疑洩愛

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

蔡依林現身農禪寺！緊身上衣「炸出深溝」

更多

最夯影音

更多
周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ
吳宗憲懷念羅霈穎「永遠的美女」　憶她急性子：人生路上也走那麼快...

吳宗憲懷念羅霈穎「永遠的美女」　憶她急性子：人生路上也走那麼快...

于楓兒悼羅霈穎「希望跟媽媽互相照顧」　薔薔曝羅姐「貼心舉動」：私下很溫柔

于楓兒悼羅霈穎「希望跟媽媽互相照顧」　薔薔曝羅姐「貼心舉動」：私下很溫柔

北榮病患砸玻璃大鬧醫嚇躲廁所　繼續住院惹議...警：尊重醫師決定

北榮病患砸玻璃大鬧醫嚇躲廁所　繼續住院惹議...警：尊重醫師決定

Makiyo蹲地痛哭「為什麼突然走掉了」　羅霈穎12日冥誕：一定要陪到最後..

Makiyo蹲地痛哭「為什麼突然走掉了」　羅霈穎12日冥誕：一定要陪到最後..

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面