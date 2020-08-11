韓國瑜戶籍仍在高雄！815是否站出來投票　他說：一定會！

▲韓國瑜、李眉蓁。（合成圖／記者張榮恩、實習記者方敬攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選倒數4天！國民黨候選人李眉蓁打出韓市府牌，邀來前高雄市長韓國瑜團隊前來輔選，由副市長陳雄文領軍，而近日傳出高雄市前市長韓國瑜將於選前之夜現身站台，國民黨秘書長李乾龍表示，有跟韓國瑜通好幾次電話，「於公於私、在道義跟友情上，一定會出來！」

▲韓團隊挺李眉蓁 。（圖／記者洪正達攝）

高雄市長補選將瑜8月15日投票，國民黨李眉蓁11日找來韓市府團隊替國民黨候選人李眉蓁站台，但外界關心前高雄市長韓國瑜到底何時現身，國民黨祕書長李乾龍也透露已經和韓國瑜有通過好幾次電話，「於公於私，在友情及道義上，他跟李眉蓁及她爸爸(李榮宗)有深交情，他一定會出來，本來我是想說用影音方式，但現在何時會錄好放臉書發行，但現在韓國瑜的韓家軍已經動起來，李乾龍最後保證：「會啦！會啦！」

不過韓國瑜現身站台的方式尚未明朗，據了解他的戶籍仍在高雄，《ETtoday新聞雲》記者詢問李乾龍，韓國瑜是否會回高雄投票，李乾龍也說「一定會！」，甚至也會安排黨主席江啟臣陪同，江啟臣也說雖不知道韓國瑜投票時間，相信他一定會安排回來。

▲胡志強、邵曉鈴、李乾龍、江啟臣至李眉蓁競辦 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

而除了上午邀來韓國瑜團隊盼能「加分」，下午前台中市長胡志強和妻子邵曉鈴也到李眉蓁競選辦公室，他認為李眉蓁接下艱鉅任務不容易，才特別來來為她加油打氣，盼能再一次創下奇蹟。