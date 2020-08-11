韓國瑜團隊輔選李眉蓁　陳其邁陣營批：真的把高雄人當成塑膠



▲韓市府團隊為李眉蓁站台。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選倒數4天！國民黨候選人李眉蓁打出韓市府牌，前高雄市副市長陳雄文則透露，他們在6月11日之後並沒有離開高雄。對此，民進黨候選人陳其邁競選團隊發言人黃文益表示忍不住直呼：「李眉蓁背後的藏鏡人終於要現身了！」，也怒轟「韓國瑜真的把高雄人當成塑膠」。

李眉蓁打出「韓市府牌」，陪同她掃街拜票，而領軍的前副市長陳雄文也透露，他們在6月11日之後並沒有離開高雄。這也讓陳其邁陣營發言人黃文益忍不住直呼：「李眉蓁背後的藏鏡人終於要現身了！」，黃不滿表示：「高雄人熱情、善良就應該被韓國瑜吃定了嗎？想來就來，想走就走！韓國瑜執政卻讓高雄停滯沒進步了一年半！韓團隊卻始終不肯放過高雄人！種種跡象看起來韓團隊要利用這次8月15日高雄市長補選復辟的態勢已經非常明顯。」

▲陳其邁陣營發言人黃文益 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

他批評「前副市長陳雄文說6月6日之後韓國瑜團隊一直都在高雄收集資料，今天韓國瑜們正式浮出水面，韓國瑜們決定不演了一一亮相，這些日子以來一直躲在後面，提供給李眉蓁『蘭姆酒』、『海水沖馬桶』等天馬行空的政見，根本就是南海挖石油、愛情摩天輪、賽馬場的翻版。韓團隊的華而不實的施政成績也是導致韓國瑜被罷免的原因之一，這群人為什麼還可以自我感覺良好？」

黃文益一一點名，「韓國瑜、李四川專門收割别人的政績，吹牛能力遠遠超過專業能力，前民政局長濫用行政權企圖阻止民眾去投罷免票，前經發局長亂花人民5000萬血汗錢搞一個振興嘉年華，就只是為了救韓國瑜，李佳芬閏蜜高美蘭空降觀光局主秘，坐領高薪卻用請長假來躲避高雄市議會監督，韓國瑜的好兄弟黃文財空降高雄輪船公司董事長，輪船公司經營績效不佳，至今仍然戀棧董事長職位，坐領高薪不肯離職。」

他怒轟：「這樣的不正當團隊原來一直都在操控李眉蓁的選戰！韓國瑜真的把高雄人當成塑膠的！」