香港民眾瘋搶蘋果日報！報攤老闆驚呼「未見過如此場景」…羅冠聰：用行動面對恐懼

記者鄭思楠／綜合報導

黎智英被捕及壹傳媒大樓被搜查的消息一出，即引來網友熱議，有人甚至發起爆買《蘋果日報》聲援支持。面對購買熱浪，香港《蘋果日報》也宣佈，即日起實體報紙由印刷7萬多份加至35萬份，其後在凌晨大約4時再加紙至55萬份。已逃往海外的前香港眾志常委羅冠聰甚至在臉書引述報攤攤主發文驚呼，「從來都未見過如此場景。」

▲黎智英涉港版國安法被捕，港警抵達壹傳媒大樓進行搜查。（圖／路透社）

羅冠聰在11日凌晨2點41分在臉書PO文表示，「凌晨2點已有超過10名市民在旺角的報紙檔外排隊，等候購買蘋果日報。」他甚至引述網友爆料驚呼，「旺角報攤蘋果日報早已售罄。」

羅冠聰最後呼籲，「我們在近日都經歷過有史以來最可怕的法律以及白色恐怖，但我相信香港人會以更堅定以及頑強的意志面對。我們都在經歷大時代，我們都可以選擇用行動面對恐懼。」

港警10日上午派出200名警員前往辦公大樓搜查，黎智英也透露，不確定壹傳媒未來如何，船到橋頭自然直。之後，不少香港民眾表示力挺到底，更發動「WeNeedAppleDaily」相關行動。

香港《蘋果日報》當晚則在社交網站表示，2星期前印刷數量是7萬多份，今日將發行35萬份，其後在凌晨大約4時宣佈，加紙至55萬份。

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