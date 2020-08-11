黎智英遭逮捕　末代港督：對僅存的新聞自由「最殘暴攻擊」

▲黎智英涉港版國安法被捕，港警抵壹傳媒大樓搜查。（圖／路透社）



記者丁維瑀／綜合報導

總部位於英國的人權團體「香港監察」（Hong Kong Watch）10日發布聲明，強烈譴責港警逮捕《壹傳媒》與旗下《蘋果日報》所有者黎智英以及其兒子、同事。末代港督彭定康（Lord Patten）更直言，這是至今對香港僅存的新聞自由最殘暴的攻擊。

「香港監察」形容，黎智英是香港最知名的企業家之一，創立《佐丹奴》（Giordano）以及《壹傳媒》，《蘋果日報》是香港規模最大親民主的中文報紙。2019年，他與美國副總統潘斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會面，討論香港的自由受到破壞。該人權團體強烈譴責逮捕黎智英與其兒子、資深同事的行為。

彭定康是「香港監察」贊助人。針對此事，他表示港警這一連串的逮捕動作，超過100名警察突襲傳媒集團總部，進一步破壞香港的自由與人民的生活方式，對於香港僅存的新聞自由，這也是最令人髮指的攻擊；所有認為言論自由與新聞自由至關重要的人士，都會深感憂慮，也會有越來越多人認為，香港會成為北京般「警察國家」的複製品。

▲香港末代總督彭定康。（圖／路透）



聲明還引用上議院議員奧爾頓勳爵（Lord Alton）、香港監察共同創辦人兼主席羅傑斯（Benedict Rogers）說法，內容批評北京藉由國安法破壞香港自由。羅傑斯敦促英國與其他民主國家，跟進美國近期對港展開的行動。

「港版國安法」6月30日通過後，港警近來大動作逮捕，除了黎智英被帶走，前香港眾志成員周庭10日晚間也被以違反國安法為由而逮捕。

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