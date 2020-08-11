港人力挺！壹傳媒早盤「飆漲209.8％」　股價再創5年新高

▲ 不少香港民眾紛紛購買蘋果日報表示支持。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

壹傳媒創辦人黎智英﹑其2名兒子及4名公司高層10日被捕後，股價急跌後逆勢飆漲344%，今（11）日則延續漲勢，壹傳媒高開76%，早盤漲幅擴大至超過2倍，最高見0.79港元，創2015年6月以來新高。

▲壹傳媒11日股價 。（圖／翻攝自谷歌）

受黎智英、公司高層被捕等因素影響，壹傳媒10日早股價一度急跌16%，下殺至港幣0.075元後出現買盤大量承接，股價午後暴漲約3倍，一度來到0.4元，成為當天盤中漲幅最大的一支港股，截至下午2時30分，報0.325元。

壹傳媒股價今日則延續昨日漲勢，開盤0.44元一路狂飆，漲幅一度高達209%。截至上午10點16分，報0.66港元，漲幅為158.82%。

▲黎智英涉港版國安法被捕，港警抵達壹傳媒大樓進行搜查。（圖／路透社）

因涉違反《港區國安法》勾結外國勢力，壹傳媒董事長黎智英、2個兒子及集團高層等7人10日早被捕，近200名警員隨後抵達將軍澳壹傳媒大樓搜查。《蘋果》行政部宣佈鑒於將軍澳辦公室有突發狀況，通知同事暫時不要上班，在途中的同事即時折返。

針對黎智英遭捕一事，壹傳媒也發布聲明指出，明白執行董事黎智英、張劍虹及周達權於10日被香港警方拘捕，並且於同日警方對公司辦公室執行搜查令，並表示此對集團日常的正常營運並無任何重大不利影響。

壹傳媒在聲明中指出，公司並不知悉此等事件背後的具體細節，將密切監視事態發展，並當發現更多訊息時，就應採取的適當步驟徵詢法律意見。

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