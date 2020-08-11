90歲阿婆推輔助輪椅探子　體力不支蹲坐路旁…熱心潮警助返家

▲屏東縣潮州警分局光華派出所警員邱泓諭、劉鈺齊協助黃姓老嫗返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮90歲黃姓老嫗，獨自推著車輔助輪椅欲探訪大兒子，年事已高、體力不支，在路旁休息並喃喃自語，路人見狀報警，警方利用警用電腦查出她身分，連絡其大兒子，其子表示患有精神上疾病無法載母親回家，警方擔心老嫗無法走回家，以巡邏車載她返家，聯絡她二兒子回家照料，讓家屬很感激。

潮州警分局光華派出所警員邱泓諭、劉鈺齊日前擔服8至10巡邏勤務，接獲報案潮州鎮四維路有迷失老人在喃喃自語，警方立即趕到現場，初步瞭解一名年約90歲的黃姓老婦，家住在潮州鎮永坤路，因為要探訪住在四維路的大兒子，故獨自一人推著輔助輪椅從永坤路步行至四維路，因為年事已高、體力不支在路旁暫作休憩，因患有失智的傾向而不斷喃喃自語，熱心民眾看到報警。

由於老嫗身上未攜帶任何證件也無法清楚表達自己的資料，警方運用警用電腦人臉辨識系統比對其身分，查出她身分、資料，聯繫上住在四維路的大兒子，但他表示自己患有精神疾病無法前來載母親返家。

警方擔心老嫗身體虛弱無法自行返家，立即以巡邏車護送老婦返回永坤路家中，但因為老嫗只有一人在家，警方透過家中的電話簿聯繫上二兒子返家照料，黃男見到員警載著母親平安回家及得知流落在外情況，對警方耐心及熱心幫忙感謝不已。

潮州警分局呼籲，年長者身體機能退化，倘年長者欲外出時，應盡量陪伴一同外出，減少迷途情況；若家中有失智長輩建議可至「失蹤老人協尋中心」申請預防走失的「愛心手鍊」，透過24小時通報中心電話與警民合作方式，為年長者增加一道防護措施。

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