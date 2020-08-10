米克拉颱風來襲　台電搶修人力機具提前進駐恆春

▲米克拉颱風來襲，台電屏東區營業處人員搶先進駐戒備 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

輕度颱風米克拉逼近南部近海，中央氣象局已於10日上午發布海上及陸上颱風警報，暴風圏逐漸接近，將對恆春半島及屏東地區構成威脅，台電屏東區處今天已提前調度搶修人力及機具進駐支援服務所停電搶修工作，以縮短民眾停電時間。並已盤點可運用人力、昇空車、吊臂車、大小工程車及挖土機等，便於颱風電力搶修時發揮高效率。

▲應變中心成立。

台電屏東區營業處處長張簡宗瑜表示，南臺灣為首當其衝的區域，嚴防強陣風及豪雨，為避免颱風造成電力設施受損，造成民眾停電的不便，已提前備妥搶修人員、機具及設備進駐恆春全力戒備，以因應米克拉颱風的來襲。

他提醒民眾做好防颱準備，尤其是養殖漁業、抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備，若發生停電事故，則請民眾多利用網路通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線。另提醒戶外廣告招牌請加裝漏電斷路器，避免遇雨潮濕漏電，危及民眾安全。

台電表示，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

台電強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站（http://www.taipower.com.tw）於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊；或撥1911客服專線（屏東區處停電通報電話08-7322111）。

另針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先醫療機構、政府重要單位及公用事業的之公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

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