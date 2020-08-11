營造業換跑道種帝王芭樂　屏東農友何連貴夏季芭樂口味香甜

▲屏東縣高樹鄉農友何連貴原栽種的帝王芭樂，夏季生產，口感仍然香甜。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉農友何連貴原從事營造業，遇到金融風暴，蓋的房子賣不出去差點破產，1998年改行從農，家中1.5公頃的地種芒果及百香果、無花果，4年前無花果轉種帝王芭樂，雖然較一般芭樂難種，但憑著經驗及肥培管理，利用產期調節，不僅芭樂口味香甜，價格更平穩。

50年次的何連貴轉型初期，為了充實更多農業知識及技能，到各試驗單位上課及研習，「幾乎全台灣的改良場都去上過」；他表示，最早是種蔬菜，且是有機栽種，20年前有機還不流行，沒有固定市場，後來才慢慢改種百香果及無花果，還有芒果，但都沒有穩定通路。

直到4年前，聽朋友介紹芭樂一年四季都可收成，且帝王芭樂是目前芭樂界中較難種，但是口感卻最甜美，由於有品種權，引起他的興趣，他購苗從3.3分地種起，用他多年務農經驗，把不好管理的帝王芭樂種得枝葉茂盛青翠、粒粒碩大肥美。

自製防治資材，所以果園很少有病蟲害發生，補充液肥及草生栽培，讓植株獲取充足養份，重要是常修剪枝條及疏果。

雖然芭樂一年四季都有生產，但夏季往往產量過大，所以控制產期及產量很重要；他說，只要套袋時間到資材行若買不到套材時，就知道很多人套袋了，就要減量生產，才不會硬碰硬，產量增加價格就滑落。

他說，採芭樂要看「時辰」，天未亮時較容易分辨果皮顏色，判斷是否成熟，但出太陽後，整粒果皮呈綠色就難辨識是否成熟，這也是他多年學來的經驗。，一般說夏季芭樂不好吃，但吃過他種的帝王芭樂，保證改變印象。

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